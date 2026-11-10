Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest gotów spotkać się z przywódcą Kremla Władimirem Putinem w dowolnym miejscu na świecie, z wyjątkiem Moskwy. Wśród potencjalnych miejsc rozmów wymieniano nawet Florydę i Antarktydę.

Według słów Melnika, prezydent Ukrainy nie odrzuca możliwości osobistego spotkania z rosyjskim przywódcą, o ile nie odbędzie się ono w Moskwie.

Wśród potencjalnych miejsc rozmów dyplomata wymienił Florydę podczas grudniowego szczytu G20, a także Antarktydę. Jednocześnie wykluczył stolicę Rosji z listy możliwych opcji.

Ponadto stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ oświadczył, że rosyjski dyktator wciąż ma nadzieję złamać wolę Ukraińców i zmusić Ukrainę do kapitulacji. Jednak, jak podkreślił Melnik, tak się nie stanie.

Przypomnijmy, że 6 listopada Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym dziennikarzowi CNN Jake'owi Tapperowi określił jako niebezpieczną nową koncepcję prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącą systemu bezpieczeństwa w Europie.

Ukraiński przywódca wyjaśnił, że Rosja nie wykazuje gotowości do zakończenia wojny, a zamiast tego dąży do rozpoczęcia dyskusji na temat nowej architektury bezpieczeństwa na kontynencie europejskim.

Informację tę przekazał stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Andrij Melnik podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ 9 listopada.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia na specjalnym panelu w ramach 30. szczytu iberoamerykańskiego stwierdził, że Rosja jest w stanie zaprzestać działań wojennych, jeśli dyktator Władimir Putin wyrazi taką wolę.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Madrycie z przewodniczącym Rady Europejskiej António Costą podkreślił konieczność udziału przedstawicieli Europy w negocjacjach dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy gospodarczej Ukrainy.

5 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił z premierem Andory Xavierem Espotem Samorą ewentualną pomoc w sprowadzeniu z powrotem ukraińskich dzieci, które zostały uprowadzone przez Rosję. Według głowy państwa Ukrainie udało się już sprowadzić z powrotem 2790 dzieci spośród ponad 20 tysięcy, które Rosja wywiozła nielegalnie.

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