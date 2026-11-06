Оккупационные власти сообщили об аварии на химическом заводе «Крымский титан»

Химический завод «Крымский титан», расположенный в оккупированном Армянске, прекратил производственную деятельность. Российская оккупационная администрация объясняет остановку предприятия аварийной ситуацией, однако не сообщает подробностей. В то же время эксперты связывают прекращение работы завода с энергетическим кризисом на Крымском полуострове.

По информации издания, в экспертных кругах предполагают, что возобновление работы предприятия затрудняется из-за масштабных проблем с электроснабжением на севере Крымского полуострова.

Энергетический кризис усугубился после ударов Сил обороны Украины по объектам, обеспечивавшим электроснабжение оккупированной территории.

«Крымский титан» является одним из крупнейших химических предприятий полуострова и важным работодателем для жителей Армянска. Производство диоксида титана требует стабильных поставок электроэнергии и воды.

В то же время точные причины нынешней остановки завода и возможные сроки возобновления его работы остаются неизвестными.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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