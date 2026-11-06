Władze okupacyjne poinformowały o awarii w zakładzie chemicznym „Krymski Tytan”
Zakład chemiczny „Krymski Tytan”, położony w okupowanym Armiansku, wstrzymał działalność produkcyjną. Rosyjska administracja okupacyjna tłumaczy zatrzymanie zakładu sytuacją awaryjną, jednak nie podaje szczegółów. Jednocześnie eksperci wiążą zaprzestanie pracy zakładu z kryzysem energetycznym na Półwyspie Krymskim.
Według informacji podanych przez wydawnictwo, w środowisku eksperckim przypuszcza się, że wznowienie pracy zakładu jest utrudnione z powodu poważnych problemów z dostawami energii elektrycznej na północy Półwyspu Krymskiego.
Kryzys energetyczny pogłębił się po atakach Sił Obronnych Ukrainy na obiekty zapewniające dostawy energii elektrycznej na terytorium okupowanym.
„Krymski Tytan” jest jednym z największych zakładów chemicznych na półwyspie i ważnym pracodawcą dla mieszkańców Armianska. Produkcja dwutlenku tytanu wymaga stabilnych dostaw energii elektrycznej i wody.
Jednocześnie dokładne przyczyny obecnego zatrzymania zakładu oraz możliwe terminy wznowienia jego działalności pozostają nieznane.
Informują o tym rosyjskie media propagandowe.
Przypomnijmy, że Siły Obronne unieruchomiły 15 z 38 głównych rosyjskich rafinerii — poinformowało Główny Sztab Wywiadu.
Wcześniej drony zaatakowały rosyjską rafinerię Lukoil w obwodzie niżnogrodzkim.
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