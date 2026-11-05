Сили оборони вивели з ладу 15 основних російських НПЗ із 38, — ГУР

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Сили оборони України станом на кінець вересня 2026 року вивели з експлуатації 15 із 38 основних нафтопереробних заводів Росії. Ще 12 підприємств були змушені скоротити обсяги виробництва нафтопродуктів.

«Українські далекобійні санкції завдають відчутних ударів по російському нафтопереробному сектору. Станом на кінець вересня 2026 року із 38 основних російських НПЗ 15 були виведені з експлуатації, ще 12 — скоротили обсяги виробництва нафтопродуктів», — заявили в ГУР.

Унаслідок українських ударів загальні обсяги нафтопереробки на цих підприємствах зменшилися на 55,4% порівняно з початком року.

Найскладніша ситуація для Росії склалася у Приволзькому, Центральному та Південному федеральних округах. Через зупинку нафтопереробних підприємств там постраждали потужності таких компаній:

ПАТ «Славнефть-ЯНОС»;

ТОВ «Киришинефтегазсинтез»;

АТ «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»;

АТ «Газпромнефть-Московский НПЗ»;

ТОВ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

Сукупна частка цих підприємств становить близько 33% загальних обсягів нафтопереробки в Росії.

Водночас продовжують працювати нафтопереробні заводи, розташовані у віддалених регіонах РФ. Серед них:

АТ «Газпромнефть-Омский НПЗ»;

АТ «Ачинский НПЗ»;

ТОВ «НефтеХимСервис»;

АТ «Хабаровский НПЗ»;

ТОВ «Марийский НПЗ»;

ТОВ «Ванинский НПЗ».

У вересні 2026 року загальний обсяг нафтопереробки на цих підприємствах становив 906 тисяч барелів на добу. Це на 147 тисяч барелів більше, ніж на початку року. Таким чином, на віддалені НПЗ припадало близько 24% усієї нафтопереробки в РФ.

Робота віддалених підприємств дає Кремлю змогу тимчасово компенсувати дефіцит пального. Однак можливості такого заміщення обмежені географічним розташуванням заводів.

Як зазначають у розвідці, доставляти нафтопродукти складно через нестачу рухомого складу залізниці та автомобільних цистерн.

Крім того, у 2027 році обсяги виробництва на цих НПЗ можуть скоротитися. Причиною стане перенесення на наступний рік технічних робіт, які планували провести цьогоріч.

У ГУР також звернули увагу на рішення Кремля обмежити доступ до інформації про обсяги нафтопереробки. Відповідні зміни передбачені указом Володимира Путіна від 28 вересня № 686.

«Про серйозність ситуації свідчить і рішення Кремля обмежити доступ до інформації про обсяги нафтопереробки. Відповідні зміни передбачені указом Путіна від 28 вересня № 686. Це унеможливлює незалежний моніторинг галузі та створює умови для поширення недостовірних даних, зокрема про обсяги виробництва дизельного пального, серед країн, зацікавлених у закупівлі російської нафти», — підкреслили в ГУР.

За даними української розвідки, точні удари Сил оборони по об’єктах російської нафтової галузі завдали економіці РФ збитків на понад 23,2 млрд доларів.

Ця сума майже дорівнює сукупному доходу галузі за 2025 рік, який становив 26,6 млрд доларів.

Водночас Росія стикається з дедалі більшими труднощами під час ремонту й обслуговування пошкоджених об’єктів. Це пов’язано з міжнародними санкціями та високою вартістю необхідного обладнання. Витрати на заміну пошкодженого устаткування можуть перевищити 20 млрд доларів.

«Отже, попри спроби перерозподілити навантаження між уцілілими підприємствами, Росія не здатна повною мірою забезпечувати власні потреби в нафтопродуктах і водночас виконувати експортні зобов'язання. Ба більше, росіяни почали імпортувати паливо з інших країн за допомогою “сірих схем” в обхід міжнародних санкцій», — ідеться в повідомленні ГУР.

Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Фейсбуці.

У ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Нагадаємо, безпілотники в ніч проти 3 листопада завдалиудару по нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» у російському Ярославлі. Після атаки на території промислової зони спалахнула пожежа.

До цього дрони атакували російський НПЗ Лукойла в Нижньогородській області.

В Уфі після атаки безпілотників спалахнула пожежа на НПЗ Башнефть-Новойл.

У ніч на 30 жовтня безпілотники атакували російське місто Новокуйбишевськ Самарської області.

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