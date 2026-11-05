乌克兰国防军已使俄罗斯38座主要炼油厂中的15座瘫痪——总参谋部情报总局

截至2026年9月底，乌克兰国防军已使俄罗斯38家主要炼油厂中的15家停产。另有12家企业被迫削减石油产品产量。

“乌克兰实施的远程制裁对俄罗斯炼油行业造成了沉重打击。 截至2026年9月底，俄罗斯38家主要炼油厂中有15家已停产，另有12家削减了石油产品产量，”乌克兰总参谋部情报总局表示。

受乌克兰打击影响，这些企业的石油总加工量较年初减少了55.4%。

对俄罗斯而言，伏尔加、中央和南部联邦区的形势最为严峻。由于当地炼油企业停产，以下公司的产能受到影响：

“斯拉夫涅夫特-亚诺斯”股份公司；

“基里希石油天然气合成”有限责任公司；

“里亚赞石油加工公司”股份公司；

股份公司“俄罗斯天然气工业石油-莫斯科炼油厂”；

有限责任公司“卢克石油-彼尔姆石油合成”。

这些企业的总炼油量约占俄罗斯炼油总量的33%。

与此同时，位于俄罗斯联邦偏远地区的炼油厂仍在继续运营。其中包括：

“俄罗斯天然气工业石油-鄂木斯克炼油厂”股份公司；

股份公司“阿钦炼油厂”；

“NefteKhimService”有限责任公司；

“哈巴罗夫斯克炼油厂”股份公司；

“马里亚油厂”有限责任公司；

“瓦宁斯克炼油厂”有限责任公司。

2026年9月，这些企业的原油加工总量为每日90.6万桶。这比年初增加了14.7万桶。 因此，偏远地区的炼油厂约占俄罗斯联邦石油总加工量的24%。

偏远企业的运营使克里姆林宫能够暂时弥补燃料短缺。然而，这种替代能力受到炼油厂地理位置的限制。

据该报告指出，由于铁路机车车辆和公路油罐车短缺，石油产品的运输十分困难。

此外，2027年这些炼油厂的产量可能会下降。原因在于原定于今年进行的技术检修工作被推迟至明年。

总参谋部情报总局还特别指出，克里姆林宫决定限制对石油加工量信息的访问。相关变更已载于弗拉基米尔·普京9月28日发布的第686号总统令中。

“克里姆林宫决定限制石油加工量信息的获取，这也表明了局势的严峻性。相关变更已载于普京9月28日发布的第686号总统令中。 这使得对该行业的独立监测变得不可能，并为在有意采购俄罗斯石油的国家间传播不实数据——特别是关于柴油产量数据——创造了条件，”乌克兰总情报局强调道。

据乌克兰情报部门称，国防军对俄罗斯石油行业设施的精准打击，给俄罗斯经济造成了超过232亿美元的损失。

这一数额几乎相当于该行业2025年的总收入，即266亿美元。

与此同时，俄罗斯在修复和维护受损设施方面面临着日益加剧的困难。这与国际制裁以及所需设备的高昂成本有关。更换受损设备的费用可能超过200亿美元。

“因此，尽管俄罗斯试图在幸存的企业之间重新分配负担，但仍无法充分满足自身对石油产品的需求，同时履行出口义务。 更甚者，俄罗斯人已开始通过‘灰色渠道’从其他国家进口燃料，以规避国际制裁，”乌克兰国防部情报总局的通报中写道。

乌克兰国防部情报总局在Facebook上发布的数据证实了这一点。

11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市工业设施发生火灾，梁赞部分地区断电。

此前，11月3日凌晨，无人机曾袭击了位于俄罗斯雅罗斯拉夫尔的“斯拉夫纳夫塔-亚诺斯”炼油厂。袭击后，该工业区发生火灾。

此前，无人机曾袭击了位于下诺夫哥罗德州的俄罗斯卢克石油炼油厂。

在乌法，巴什涅夫特-诺沃伊尔炼油厂在遭受无人机袭击后发生火灾。

10月30日夜间，无人机袭击了俄罗斯萨马拉州的新库伊比舍夫斯克市。

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