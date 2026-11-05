Силы обороны вывели из строя 15 из 38 основных российских НПЗ, — ГУР

Силы обороны Украины по состоянию на конец сентября 2026 года вывели из эксплуатации 15 из 38 основных нефтеперерабатывающих заводов России. Еще 12 предприятий были вынуждены сократить объемы производства нефтепродуктов.

«Украинские долгосрочные санкции наносят ощутимые удары по российскому нефтеперерабатывающему сектору. По состоянию на конец сентября 2026 года из 38 основных российских НПЗ 15 были выведены из эксплуатации, еще 12 — сократили объемы производства нефтепродуктов», — заявили в ГУР.

В результате украинских ударов общие объемы нефтепереработки на этих предприятиях сократились на 55,4% по сравнению с началом года.

Наиболее сложная ситуация для России сложилась в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах. Из-за остановки нефтеперерабатывающих предприятий там пострадали мощности следующих компаний:

ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

ООО «Киришинефтегазсинтез»;

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»;

АО «Газпромнефть-Московский НПЗ»;

ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

Совокупная доля этих предприятий составляет около 33% от общего объема нефтепереработки в России.

В то же время продолжают работать нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в отдаленных регионах РФ. Среди них:

АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»;

АО «Ачинский НПЗ»;

ООО «НефтеХимСервис»;

АО «Хабаровский НПЗ»;

ООО «Марийский НПЗ»;

ООО «Ванинский НПЗ».

В сентябре 2026 года общий объем нефтепереработки на этих предприятиях составил 906 тысяч баррелей в сутки. Это на 147 тысяч баррелей больше, чем в начале года. Таким образом, на удаленные НПЗ приходилось около 24% всей нефтепереработки в РФ.

Работа удаленных предприятий позволяет Кремлю временно компенсировать дефицит топлива. Однако возможности такого замещения ограничены географическим расположением заводов.

Как отмечается в аналитической заметке, доставлять нефтепродукты сложно из-за нехватки подвижного состава железной дороги и автомобильных цистерн.

Кроме того, в 2027 году объемы производства на этих НПЗ могут сократиться. Причиной станет перенос на следующий год технических работ, которые планировалось провести в этом году.

В ГУР также обратили внимание на решение Кремля ограничить доступ к информации об объемах нефтепереработки. Соответствующие изменения предусмотрены указом Владимира Путина от 28 сентября № 686.

«О серьезности ситуации свидетельствует и решение Кремля ограничить доступ к информации об объемах нефтепереработки. Соответствующие изменения предусмотрены указом Путина от 28 сентября № 686. Это делает невозможным независимый мониторинг отрасли и создает условия для распространения недостоверных данных, в частности об объемах производства дизельного топлива, среди стран, заинтересованных в закупке российской нефти», — подчеркнули в ГУР.

По данным украинской разведки, точные удары Сил обороны по объектам российской нефтяной отрасли нанесли экономике РФ ущерб в размере более 23,2 млрд долларов.

Эта сумма почти равна совокупному доходу отрасли за 2025 год, который составил 26,6 млрд долларов.

В то же время Россия сталкивается со все большими трудностями при ремонте и обслуживании поврежденных объектов. Это связано с международными санкциями и высокой стоимостью необходимого оборудования. Расходы на замену поврежденного оборудования могут превысить 20 млрд долларов.

«Таким образом, несмотря на попытки перераспределить нагрузку между уцелевшими предприятиями, Россия не способна в полной мере обеспечивать собственные потребности в нефтепродуктах и одновременно выполнять экспортные обязательства. Более того, россияне начали импортировать топливо из других стран с помощью «серых схем» в обход международных санкций», — говорится в сообщении ГУР.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

В ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Напомним, в ночь на 3 ноября беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнафта-ЯНОС» в российском Ярославле. После атаки на территории промышленной зоны вспыхнул пожар.

До этого дроны атаковали российский НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области.

В Уфе после атаки беспилотников вспыхнул пожар на НПЗ «Башнефть-Новойл».

В ночь на 30 октября беспилотники атаковали российский город Новокуйбышевск в Самарской области.

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