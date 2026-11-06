Изучение иностранных языков в российских школах представляет угрозу национальному суверенитету РФ и является средством «мягкой силы» для навязывания чужих ценностей. Об этом в эфире российского телевидения заявил член комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.

Парламентарий высказался против преподавания английского языка с детства, назвав это «ползучим подчинением Западу», и похвастался, что принципиально разговаривал исключительно на русском во время поездок по Европе.

Заявление прозвучало на фоне решений правительства РФ о сокращении количества уроков иностранного языка в пятых классах до двух часов в неделю с последующим распространением этой нормы на шестые и седьмые классы с 2027/2028 учебного года, а также политики Кремля, направленной на вытеснение зарубежной литературы и иностранных слов из общественного пространства.

Источник: RusNews.

Председатель комитета Госдумы России по цифровому развитию Александр Сидякин заявил, что следующая война будет связана с широким применением искусственного интеллекта, а участие человека в ней будет минимальным.

Депутат Государственной Думы России от КПРФ Анжелика Глазкова внесла законопроект, предусматривающий переименование Санкт-Петербурга в Ленинград, а Волгограда — в Сталинград. Согласно документу, новые названия должны быть присвоены городам в течение года после вступления закона в силу.

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