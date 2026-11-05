一名来自拉脱维亚、已移居俄罗斯的亲俄活动人士，被欺骗着派往前线参战，对抗乌克兰

谢尔盖·穆利瓦诺夫因不满拉脱维亚的政策，于2024年移居俄罗斯，随后在莫斯科的一处看守所被强迫与俄罗斯国防部签订合同。 目前，该男子据信身处前线，与他的联系已中断。

据《小心，新闻》报道，2026年4月，穆利瓦诺夫因涉嫌充当“跑腿”——即运送诈骗犯盗取的赃款——而被捕。 据亲属称，他本人也是这一诈骗骗局的受害者。

10月30日，该男子被送往军队服役。 在此之前，他来得及告知亲属，自己正被押往罗斯托夫-纳-多努。亲属们声称，这名59岁的男子患有糖尿病和多发性神经病变，不适合服兵役。

此前，穆利瓦诺夫曾积极支持克里姆林宫，发表亲俄言论，并指责拉脱维亚当局压迫讲俄语的民众。 2025年，他甚至曾宣称自己参与了招募拉脱维亚居民参加对乌克兰战争的活动。

11月3日凌晨，拉脱维亚因一架身份不明的无人机拉响了空袭警报。该飞行器坠落在巴尔瓦地区靠近俄罗斯边境处，随后当地展开了地面搜寻工作。

拉脱维亚检察院表示，如果移民未支付非法越境的费用，白俄罗斯一侧的边境人员可能会强迫他们破坏拉脱维亚境内的基础设施。

在拉脱维亚与白俄罗斯边境，一群武装且伪装的男子陪同至少20名移民试图非法越过拉脱维亚国境。 拉脱维亚内政部长雅尼斯·多姆布拉瓦和该国武装部队均通报了这一事件。

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