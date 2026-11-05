Сергея Муливанова, эмигрировавшего в РФ в 2024 году из-за несогласия с политикой Латвии, заставили подписать контракт с Минобороны России в московском СИЗО. В настоящее время мужчина, по всей видимости, находится на фронте, связь с ним прервана.

По данным издания «Осторожно, новости», в апреле 2026 года Муливанова арестовали по подозрению в дроперстве — перевозке похищенных мошенниками денег. По словам родственников, он сам стал жертвой мошеннической схемы.

30 октября мужчину отправили в армию. Перед этим он успел сообщить родным, что его везут в Ростов-на-Дону. Близкие утверждают, что 59-летний мужчина страдает сахарным диабетом и полиневропатией и непригоден к военной службе.

Ранее Муливанов активно поддерживал Кремль, выступал с пророссийскими заявлениями и обвинял власти Латвии в притеснениях русскоязычного населения. В 2025 году он даже заявлял о собственном участии в вербовке жителей Латвии на войну против Украины.

В ночь на 3 ноября в Латвии объявили воздушную тревогу из-за неизвестного беспилотника. Объект упал в Балвском крае вблизи границы с Россией, после чего там начались наземные поисковые работы.

Латвийская прокуратура заявила, что мигрантов на белорусской стороне границы могли принуждать повреждать инфраструктуру на территории Латвии, если они не заплатили за незаконное пересечение границы.

На границе Латвии и Беларуси вооруженные и замаскированные мужчины сопровождали не менее 20 мигрантов во время попытки незаконно пересечь государственную границу Латвии. Об инциденте сообщили министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава и вооружённые силы страны.

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