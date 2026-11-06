Кремль не располагает подробностями об анонсированном Трампом соглашении по Украине и Европе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не располагает информацией о содержании масштабного соглашения, о котором накануне сообщил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер анонсировал соглашение 5 ноября. По его словам, оно должно помочь остановить войну в Украине и может касаться не только Украины, но и всей Европы.
Заявление Трампа прозвучало после его встречи с Кириллом Дмитриевым — спецпредставителем Владимира Путина. При этом президент США не раскрыл подробностей переговоров и не уточнил, какие вопросы могут войти в будущее соглашение.
«Никаких подробностей нет», — кратко ответил Песков на вопрос журналистов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну России против Украины.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встречался со специальным представителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.
В Белом доме 5 ноября состоялась встреча представителей Украины и РФ, организованная первой леди США Меланией Трамп.
Трамп цинично прокомментировал гибель мирных жителей в Украине в результате ударов РФ.