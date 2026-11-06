Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не располагает информацией о содержании масштабного соглашения, о котором накануне сообщил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер анонсировал соглашение 5 ноября. По его словам, оно должно помочь остановить войну в Украине и может касаться не только Украины, но и всей Европы.

Заявление Трампа прозвучало после его встречи с Кириллом Дмитриевым — спецпредставителем Владимира Путина. При этом президент США не раскрыл подробностей переговоров и не уточнил, какие вопросы могут войти в будущее соглашение.

«Никаких подробностей нет», — кратко ответил Песков на вопрос журналистов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну России против Украины.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встречался со специальным представителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

В Белом доме 5 ноября состоялась встреча представителей Украины и РФ, организованная первой леди США Меланией Трамп.

Трамп цинично прокомментировал гибель мирных жителей в Украине в результате ударов РФ.

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