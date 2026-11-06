Rzecznik prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow oświadczył, że nie dysponuje obecnie informacjami na temat treści szeroko zakrojonego porozumienia, o którym dzień wcześniej poinformował prezydent USA Donald Trump.

Amerykański przywódca ogłosił porozumienie 5 listopada. Według niego ma ono pomóc w zakończeniu wojny na Ukrainie i może dotyczyć nie tylko Ukrainy, ale całej Europy.

Oświadczenie Trumpa padło po jego spotkaniu z Kiryłem Dmitriewem – specjalnym przedstawicielem Władimira Putina. Jednocześnie prezydent USA nie ujawnił szczegółów rozmów i nie sprecyzował, jakie kwestie mogą znaleźć się w przyszłym porozumieniu.

„Nie ma żadnych szczegółów” – krótko odpowiedział Pieskow na pytania dziennikarzy.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent USA Donald Trump odbyli rozmowę telefoniczną, podczas której omówili wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że spotkał się ze specjalnym przedstawicielem Władimira Putina, Kiryłem Dmitriejewem.

5 listopada w Białym Domu odbyło się spotkanie przedstawicieli Ukrainy i Rosji, zorganizowane przez pierwszą damę USA Melanię Trump.

Trump cynicznie skomentował śmierć cywilów na Ukrainie w wyniku ataków Rosji.

Czytaj nas na