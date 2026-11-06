Кремль не має подробиць щодо анонсованої Трампом угоди щодо України та Європи

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Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі не володіє інформацією про зміст масштабної домовленості, про яку напередодні повідомив президент США Дональд Трамп.

Американський лідер анонсував угоду 5 листопада. За його словами, вона має допомогти зупинити війну в Україні та може стосуватися не лише України, а й усієї Європи.

Заява Трампа пролунала після його зустрічі з Кирилом Дмитрієвим — спецпредставником Володимира Путіна. Водночас президент США не розкрив подробиць переговорів і не уточнив, які питання можуть увійти до майбутньої домовленості.

«Жодних подробиць немає», — коротко відповів Пєсков на запитання журналістів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили війну Росії проти України.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрічався зі спеціальним представником Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

У Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та рф, організована першою леді США Меланією Трамп.

Трамп цинічно прокоментував загибель цивільних в Україні через удари РФ.

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