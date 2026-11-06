Кремль не має подробиць щодо анонсованої Трампом угоди щодо України та Європи
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі не володіє інформацією про зміст масштабної домовленості, про яку напередодні повідомив президент США Дональд Трамп.
Американський лідер анонсував угоду 5 листопада. За його словами, вона має допомогти зупинити війну в Україні та може стосуватися не лише України, а й усієї Європи.
Заява Трампа пролунала після його зустрічі з Кирилом Дмитрієвим — спецпредставником Володимира Путіна. Водночас президент США не розкрив подробиць переговорів і не уточнив, які питання можуть увійти до майбутньої домовленості.
«Жодних подробиць немає», — коротко відповів Пєсков на запитання журналістів.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили війну Росії проти України.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрічався зі спеціальним представником Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.
У Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та рф, організована першою леді США Меланією Трамп.
Трамп цинічно прокоментував загибель цивільних в Україні через удари РФ.