Трамп підтвердив зустріч зі спецпредставником Путіна Дмитрієвим

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Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрічався зі спеціальним представником Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Деталей переговорів із російським представником Трамп не розкрив, однак заявив, що війна Росії проти України вже дуже близька до завершення. За його словами, майбутня домовленість буде «великою та прекрасною» і може виявитися значно ширшою за рамки українсько-російського конфлікту, охопивши всю Європу.

При цьому Трамп уточнив, що не зустрічався з українською делегацією, та не пояснив, які умови передбачатиме потенційна угода.

Раніше Дмитрієв подарував Меланії Трамп картину дівчинки, вивезеної з Олешків до Росії.

У Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та рф, організована першою леді США Меланією Трамп.

Трамп цинічно прокоментував загибель цивільних в Україні через удари РФ.

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