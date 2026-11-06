Трамп подтвердил встречу со специальным представителем Путина Дмитриевым

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встречался со специальным представителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

Подробностей переговоров с российским представителем Трамп не раскрыл, однако заявил, что война России против Украины уже очень близка к завершению. По его словам, будущее соглашение будет «великим и прекрасным» и может выйти значительно за рамки украинско-российского конфликта, охватив всю Европу.

При этом Трамп уточнил, что не встречался с украинской делегацией, и не пояснил, какие условия будет предусматривать потенциальное соглашение.

Ранее Дмитриев подарил Мелании Трамп картину с изображением девочки, вывезенной из Олешек в Россию.

В Белом доме 5 ноября состоялась встреча представителей Украины и РФ, организованная первой леди США Меланией Трамп.

Трамп цинично прокомментировал гибель мирных жителей в Украине в результате ударов РФ.

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