Мерц і Трамп домовилися про якнайшвидше завершення війни в Україні

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили війну Росії проти України.

За словами речника німецького уряду Штефана Корнеліуса, сторони погодилися, що війна має завершитися якомога швидше. Також вони вважають, що мирну угоду повинні схвалити всі партнери по НАТО.

Після виборів у США переговорний процес набув нового відчуття терміновості, а переговорний мандат суттєво посилився, зазначив речник.

Джерело: Handelsblatt

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрічався зі спеціальним представником Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

У Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та рф, організована першою леді США Меланією Трамп.

Трамп цинічно прокоментував загибель цивільних в Україні через удари РФ.

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