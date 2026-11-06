Merz i Trump uzgodnili jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent USA Donald Trump odbyli rozmowę telefoniczną, podczas której omówili wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Według rzecznika niemieckiego rządu Stefana Korneliusa strony zgodziły się, że wojna powinna zakończyć się jak najszybciej. Uważają również, że porozumienie pokojowe powinno zostać zatwierdzone przez wszystkich partnerów z NATO.

Po wyborach w USA proces negocjacyjny nabrał nowego poczucia pilności, a mandat negocjacyjny znacznie się wzmocnił – zaznaczył rzecznik.

Źródło: Handelsblatt

Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że spotkał się ze specjalnym przedstawicielem Władimira Putina, Kiryłem Dmitriejewem.

5 listopada w Białym Domu odbyło się spotkanie przedstawicieli Ukrainy i Rosji, zorganizowane przez pierwszą damę USA Melanię Trump.

Trump cynicznie skomentował śmierć cywilów na Ukrainie w wyniku ataków Rosji.

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