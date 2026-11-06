Мерц и Трамп договорились о скорейшем завершении войны в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну России против Украины.

По словам пресс-секретаря немецкого правительства Штефана Корнелиуса, стороны согласились, что война должна закончиться как можно скорее. Также они считают, что мирное соглашение должны одобрить все партнеры по НАТО.

После выборов в США переговорный процесс приобрел новую остроту, а переговорный мандат существенно усилился, отметил пресс-секретарь.

Источник: Handelsblatt

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встречался со специальным представителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

В Белом доме 5 ноября состоялась встреча представителей Украины и РФ, организованная первой леди США Меланией Трамп.

Трамп цинично прокомментировал гибель мирных жителей в Украине в результате ударов РФ.

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