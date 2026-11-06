Днепр фактически стал линией фронта, россияне контролируют Кинбурнскую косу, — Плетенчук

Российские оккупационные войска используют захваченную Кинбурнскую косу для контроля за выходом гражданских судов из Днепровско-Бугского лимана. Передвижение в этой акватории остается крайне опасным из-за большого количества взрывных устройств.

По словам военного, находясь на косе, россияне препятствуют движению гражданских судов из морских портов, в частности Николаева и Херсона. Кроме того, оккупанты ведут с полуострова так называемый огневой обстрел по городам материковой Украины.

«В принципе, характер действий врага остается неизменным. Неизменным остается и то, что враг там периодически несет потери», — сказал Плетенчук. Он добавил, что российские военные не чувствуют себя свободно на косе.

Дмитрий Плетенчук также пояснил, что оценить масштабы минирования в районе Кинбурнской косы пока сложно. Для этого необходимо исследовать акваторию Днепровско-Бугского лимана, который отделяет побережье от Черного моря. Однако во время полномасштабного вторжения России провести такие исследования невозможно из-за чрезвычайной опасности.

По словам представителя ВМС, в лиман впадает Днепр. После уничтожения российскими войсками Каховской ГЭС течение вынесло в водоем значительное количество взрывоопасных предметов.

Речь идет о различных типах боеприпасов и мин — от якорных речных до противодесантных и противопехотных.

«Потому что береговая линия на Днепре — это фактически линия фронта, и минирование там было соответствующим. Особенно учитывая то, что россияне много минируют, а левый берег пологий — многое смыло. Поэтому сейчас говорить о какой-то безопасной навигации невозможно. Там нужно проводить соответствующие противоминные мероприятия. Что касается Черного моря — другой части Кинбурнского полуострова — ситуацию также нужно изучить. А это, к сожалению, оккупированная территория», — подчеркнул Плетенчук.

Кинбурнская коса расположена в Николаевской области, в нескольких километрах от Очакова. Она является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Чёрное море от Днепровско-Бугского лимана.

Российские войска оккупировали эту территорию в 2022 году. Оттуда они наносят удары по Очакову и другим населенным пунктам. Из-за контроля оккупантов над косой остается заблокированным движение судов из портов Херсона и Николаева.

Кинбурнская коса является единственной оккупированной частью Николаевской области. Она также входит в состав природно-заповедного фонда Украины: территория относится к национальному природному парку «Белобережье Святослава» и региональному ландшафтному парку «Кинбурнская коса».

Ранее Дмитрий Плетенчук подчеркивал, что полуостров имеет стратегическое значение для российских оккупантов и остается районом активных боевых действий. Летом украинским военным удалось установить там украинский флаг, однако об освобождении Кинбурнской косы пока речь не идет.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Напомним, украинские военные добиваются успехов на Запорожском направлении: Силы обороны очистили от российских оккупантов большую часть Малой Токмачки, расположенной к юго-востоку от Орехова. В то же время российская армия не прекращает попыток обойти украинские оборонительные рубежи и создать угрозу окружения города.

За прошедшие сутки, 5 ноября, на фронте зафиксировали 188 боевых столкновений. Больше всего атак российские войска совершили на Покровском направлении — там украинские защитники отразили 16 штурмов.

Спецназовцы Главного управления разведки провели в Сумской области семинедельную операцию под названием «Чебуречная». За это время украинские воины сорвали наступательные планы российских войск, зачистили 642 гектара территории и уничтожили более сотни оккупантов. Еще 29 российских военных попали в плен.

На Покровском направлении российские войска продолжают массированные штурмы, бросая вперед большое количество пехоты. Однако прорвать оборону Сил обороны им не удается.

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