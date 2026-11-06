俄罗斯占领军利用其占领的金伯恩沙嘴，控制着民用船只从第聂伯-布兹河口湾驶出的通道。由于该水域布满了大量爆炸装置，在此航行仍极其危险。

据一名军方人士称，俄军驻扎在该沙洲上，阻碍了从尼古拉耶夫和赫尔松等海港出发的民用船只的航行。此外，占领军还从该半岛向乌克兰大陆城市发射所谓的骚扰性火力。

“总体而言，敌人的行动模式始终如一。同样不变的是，敌人在那里的行动中会周期性地遭受损失，”普列滕丘克表示。他补充道，俄军在沙洲上行动并不自如。

德米特罗·普列滕丘克还解释说，目前很难评估金伯伦沙洲地区布雷的规模。为此，需要对将海岸线与黑海隔开的第聂伯-布兹河口水域进行勘察。 然而，在俄罗斯全面入侵期间，由于危险性极高，无法进行此类调查。

据海军发言人称，第聂伯河汇入该河口。在俄军摧毁卡霍夫水电站后，水流将大量易爆物品冲入了水域。

这些包括各种类型的弹药和地雷——从河用锚雷到反登陆雷和反步兵雷。

“因为第聂伯河沿岸实际上就是前线，那里的布雷工作也相应地进行了。 特别是考虑到俄军布雷密集，而左岸地势平缓——许多地雷已被冲走。因此，目前根本无法谈论所谓的‘安全航行’。那里必须采取相应的扫雷措施。 至于黑海——即金伯伦半岛的另一部分——同样需要对局势进行调查。但遗憾的是，那里是被占领的领土，”普列滕丘克强调道。

金伯伦沙洲位于尼古拉耶夫州，距离奥恰科夫仅几公里。它是金伯伦半岛的延伸，部分将黑海与第聂伯-布兹河口隔开。

2022年，俄军占领了该地区。他们以此为据点，对奥恰科夫及其他居民点发动袭击。由于占领军控制着沙洲，从赫尔松和尼古拉耶夫港口出发的船只通行仍被封锁。

金伯恩沙嘴是尼古拉耶夫州唯一被占领的地区。 该地区还属于乌克兰自然保护区：该区域隶属于“斯维亚托斯拉夫白海岸”国家自然公园和“金伯恩沙嘴”地区景观公园。

此前，德米特罗·普列滕丘克曾强调，该半岛对俄罗斯占领者具有战略意义，且仍是激烈交火的区域。今年夏天，乌克兰军队曾成功在该地升起乌克兰国旗，但目前尚无收复金伯恩沙洲的计划。

乌克兰武装部队海军发言人德米特罗·普列滕丘克在电视马拉松直播中作出了上述表态。

需要指出的是，乌克兰军队在扎波罗热方向取得了进展：国防军已从俄罗斯占领军手中收复了位于奥里霍夫东南方向的马洛伊·托克马奇卡的大部分地区。 与此同时，俄军仍在不断试图绕过乌克兰防线，并对该市形成包围威胁。

在过去24小时内（11月5日），前线共记录了188起交火事件。俄军在波克罗夫斯克方向发动了最多攻击——乌克兰守军在那里击退了16次突袭。

情报总局特种部队在苏梅州开展了一项名为切布雷奇纳的为期七周的行动。 在此期间，乌克兰士兵挫败了俄军的进攻计划，清剿了642公顷的区域，并消灭了超过百名占领军。另有29名俄军士兵被俘。

在波克罗夫斯基方向，俄军继续发动大规模强攻，投入大量步兵。然而，他们未能突破乌克兰国防军的防线。

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