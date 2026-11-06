В Черкасской области обломки российского дрона повредили пять домов

В Корсуне-Шевченковском в Черкасской области в результате атаки беспилотника были повреждены пять жилых домов и линия электропередачи. Одна женщина получила стрессовое расстройство.

«Черкасский район. Корсунь-Шевченковская община. В результате падения обломков вражеского БПЛА и взрывной волны, по предварительным данным, повреждены пять жилых домов и около десяти хозяйственных построек. Также оборвана линия электропередачи. За медицинской помощью обратилась 62-летняя женщина», — написал Табурец.

Он уточнил, что у пострадавшей наблюдается острая реакция на стресс, она не нуждается в госпитализации.

Обследование территории продолжается. На месте работает аварийная бригада энергетиков.

«Коммунальные службы общины приступают к первоочередным восстановительным работам», — отметил глава Черкасской области.

Об этом в Telegram сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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