W obwodzie czerkaskim odłamki rosyjskiego drona uszkodziły pięć domów
W Korsunie-Szewczenkowskim w obwodzie czerkaskim w wyniku ataku drona uszkodzonych zostało pięć budynków mieszkalnych oraz linia energetyczna. Jedna kobieta doznała stresu.
„Okręg czerkaskie. Gmina Korsun-Szewczenkowski. W wyniku upadku odłamków wrogiego bezzałogowego statku powietrznego oraz fali uderzeniowej, według wstępnych danych, uszkodzonych zostało pięć budynków mieszkalnych i około dziesięciu budynków gospodarczych. Ponadto doszło do zerwania linii energetycznej. O pomoc medyczną zwróciła się 62-letnia kobieta” – napisał Taburec.
Dodał, że poszkodowana ma ostrą reakcję na stres, ale nie wymaga hospitalizacji.
Trwa oględziny terenu. Na miejscu działa ekipa awaryjna energetyków.
„Służby komunalne gminy rozpoczynają najpilniejsze prace naprawcze” – zaznaczył szef obwodu czerkaskiego.
Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Czerkasach Ihor Taburec.
W obwodzie czerkaskim żołnierz zażądał 5 tysięcy dolarów za wywarcie wpływu na urzędników w sprawie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
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