На Черкащині військовий вимагав $5 тисяч за вплив на посадовців у справі про СЗЧ

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На Черкащині військовослужбовцю Військової служби правопорядку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на посадовців. За версією слідства, він вимагав 5 тисяч доларів за допомогу в уникненні відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та можливість проходити службу в тилу.

Слідчі встановили, що у вересні 2026 року до підозрюваного звернувся знайомий військовослужбовця, який самовільно залишив свою частину. Він хотів отримати консультацію щодо законного порядку повернення на службу.

Про підозру військовослужбовцю повідомили за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадової особи, уповноваженої виконувати функції держави, поєднане з вимаганням.

Досудове розслідування проводять за участю Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та Територіального управління ДБР у Києві. Оперативний супровід забезпечувало ДВКР СБУ за сприяння Черкаського зонального відділу Військової служби правопорядку.

Натомість підозрюваний повідомив, що має зв’язки серед військових посадовців та за гроші може вплинути на прийняття ними рішень щодо непритягнення військовослужбовця до відповідальності та його поновлення на військовій службі в тиловій частині на Черкащині.