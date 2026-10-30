На Черкащині військовий вимагав $5 тисяч за вплив на посадовців у справі про СЗЧ
На Черкащині військовослужбовцю Військової служби правопорядку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на посадовців. За версією слідства, він вимагав 5 тисяч доларів за допомогу в уникненні відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та можливість проходити службу в тилу.
Слідчі встановили, що у вересні 2026 року до підозрюваного звернувся знайомий військовослужбовця, який самовільно залишив свою частину. Він хотів отримати консультацію щодо законного порядку повернення на службу.
Про підозру військовослужбовцю повідомили за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадової особи, уповноваженої виконувати функції держави, поєднане з вимаганням.
Досудове розслідування проводять за участю Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та Територіального управління ДБР у Києві. Оперативний супровід забезпечувало ДВКР СБУ за сприяння Черкаського зонального відділу Військової служби правопорядку.
Натомість підозрюваний повідомив, що має зв’язки серед військових посадовців та за гроші може вплинути на прийняття ними рішень щодо непритягнення військовослужбовця до відповідальності та його поновлення на військовій службі в тиловій частині на Черкащині.
Зокрема, йшлося про невжиття заходів щодо його розшуку та доставлення до підрозділу ВСП, а також про сприяння у продовженні ним служби у військовій частині, яка не бере безпосередньої участі в бойових діях.
За свої «послуги» підозрюваний вимагав 5 тис доларів США.
При цьому наголошував, що в разі відмови передати кошти військовослужбовця, який самовільно залишив місце служби, затримають і притягнуть до кримінальної відповідальності.
Надалі підозрюваний запевняв, що питання проходження військової служби в тиловій частині перебуває на стадії вирішення.
У жовтні 2026 року після одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2 тис доларів США військовослужбовця викрито та затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
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