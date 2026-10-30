W obwodzie czerkaskim żołnierz zażądał 5 tysięcy dolarów za wywarcie wpływu na urzędników w sprawie dotyczącej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy
W obwodzie czerkaskim żołnierzowi Wojskowej Służby Porządkowej postawiono zarzut uzyskania nielegalnej korzyści w zamian za wywieranie wpływu na urzędników. Według wersji śledczych żądał on 5 tysięcy dolarów za pomoc w uniknięciu odpowiedzialności za samowolne opuszczenie jednostki wojskowej (SZC) oraz za możliwość pełnienia służby na tyłach.
Śledczy ustalili, że we wrześniu 2026 roku do podejrzanego zwrócił się znajomy żołnierza, który samowolnie opuścił swoją jednostkę. Chciał uzyskać poradę dotyczącą legalnego powrotu do służby.
Żołnierzowi postawiono zarzut na podstawie części 3 art. 369-2 Kodeksu karnego Ukrainy – uzyskanie bezprawnej korzyści w zamian za wywarcie wpływu na decyzję urzędnika upoważnionego do wykonywania funkcji państwowych, w połączeniu z wymuszeniem.
Śledztwo przedprocesowe prowadzone jest przy udziale Specjalistycznej Prokuratury ds. Obrony Regionu Centralnego w Czerkasach oraz Terytorialnego Zarządu Biura Śledczego w Kijowie. Wsparcie operacyjne zapewniła Dyrekcja ds. Zwalczania Korupcji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przy współudziale Czerkaskiego Oddziału Strefowego Wojskowej Służby Porządkowej.
Z kolei podejrzany poinformował, że ma powiązania wśród wojskowych urzędników i za pieniądze może wpłynąć na podejmowane przez nich decyzje dotyczące niepociągnięcia żołnierza do odpowiedzialności oraz jego przywrócenia do służby wojskowej w jednostce tyłowej na terenie obwodu czerkaskiego.
W szczególności chodziło o niepodejmowanie działań mających na celu jego poszukiwanie i dostarczenie do jednostki Służby Porządkowej, a także o pomoc w kontynuowaniu przez niego służby w jednostce wojskowej, która nie bierze bezpośredniego udziału w działaniach bojowych.
Za swoje „usługi” podejrzany żądał 5 tys. dolarów amerykańskich.
Podkreślał przy tym, że w przypadku odmowy przekazania środków żołnierz, który samowolnie opuścił miejsce służby, zostanie zatrzymany i pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
Następnie podejrzany zapewniał, że kwestia odbywania służby wojskowej w jednostce tyłowej jest w trakcie rozstrzygania.
W październiku 2026 roku, po otrzymaniu pierwszej części nielegalnej korzyści w wysokości 2 tys. dolarów amerykańskich, podejrzany został zdemaskowany i zatrzymany zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.
Zastosowano wobec niego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji.
Kara przewidziana w zarzucanym artykule to pozbawienie wolności na okres do ośmiu lat wraz z konfiskatą mienia.
Informację tę przekazała Prokuratura Specjalna ds. Obrony Regionu Centralnego.
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