В Черкасской области военнослужащий вымогал 5 тысяч долларов за оказание влияния на должностных лиц по делу о СЗЧ
В Черкасской области военнослужащему Военной службы правопорядка было предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды за оказание влияния на должностных лиц. По версии следствия, он вымогал 5 тысяч долларов за помощь в уклонении от ответственности за самовольное оставление воинской части (СОЧ) и возможность проходить службу в тылу.
Следователи установили, что в сентябре 2026 года к подозреваемому обратился знакомый военнослужащего, который самовольно покинул свою часть. Он хотел получить консультацию относительно законного порядка возвращения на службу.
О подозрении военнослужащему сообщили по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностного лица, уполномоченного исполнять функции государства, в сочетании с вымогательством.
Досудебное расследование проводится при участии Черкасской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона и Территориального управления ГБР в Киеве. Оперативное сопровождение обеспечивало ГВКР СБУ при содействии Черкасского зонального отдела Военной службы правопорядка.
В свою очередь подозреваемый сообщил, что имеет связи среди военных должностных лиц и за деньги может повлиять на принятие ими решений о непривлечении военнослужащего к ответственности и его восстановлении на военной службе в тыловой части в Черкасской области.
В частности, речь шла об отказе от принятия мер по его розыску и доставке в подразделение ВСП, а также о содействии в продолжении им службы в воинской части, которая не принимает непосредственного участия в боевых действиях.
За свои «услуги» подозреваемый вымогал 5 тыс. долларов США.
При этом он подчеркивал, что в случае отказа передать средства военнослужащего, самовольно покинувшего место службы, задержат и привлекут к уголовной ответственности.
В дальнейшем подозреваемый уверял, что вопрос прохождения военной службы в тыловой части находится на стадии решения.
В октябре 2026 года после получения первой части неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долларов США военнослужащий был разоблачен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона.
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