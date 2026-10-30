В Черкасской области военнослужащему Военной службы правопорядка было предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды за оказание влияния на должностных лиц. По версии следствия, он вымогал 5 тысяч долларов за помощь в уклонении от ответственности за самовольное оставление воинской части (СОЧ) и возможность проходить службу в тылу.

Следователи установили, что в сентябре 2026 года к подозреваемому обратился знакомый военнослужащего, который самовольно покинул свою часть. Он хотел получить консультацию относительно законного порядка возвращения на службу.

О подозрении военнослужащему сообщили по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностного лица, уполномоченного исполнять функции государства, в сочетании с вымогательством.

Досудебное расследование проводится при участии Черкасской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона и Территориального управления ГБР в Киеве. Оперативное сопровождение обеспечивало ГВКР СБУ при содействии Черкасского зонального отдела Военной службы правопорядка.

В свою очередь подозреваемый сообщил, что имеет связи среди военных должностных лиц и за деньги может повлиять на принятие ими решений о непривлечении военнослужащего к ответственности и его восстановлении на военной службе в тыловой части в Черкасской области.