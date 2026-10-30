在切尔卡瑟州，一名军人以在“SZCH”案中影响官员为由索要5000美元

在切尔卡瑟州，一名军事执法部门的军人被指控涉嫌利用影响力向官员索取不正当利益。 据调查称，该军官索要5000美元，以帮助一名擅自离开部队（SZCH）的军人逃避责任，并使其有机会在后方服役。

调查人员查明，2026年9月，一名曾擅自离开所在部队的军人熟人向该嫌疑人求助，希望就合法返岗服役的程序寻求咨询。

该军人被指控涉嫌违反《乌克兰刑法典》第369-2条第3款——通过影响有权履行国家职能的公职人员的决定以获取不正当利益，并伴有勒索行为。

本案的庭前调查由切尔卡瑟中央地区国防专项检察院和基辅国家调查局地区分局共同开展。行动保障由安全局国防犯罪调查局负责，并得到了切尔卡瑟军事治安服务区分部的协助。

而该嫌疑人则声称，他在军方官员中有人脉，只要付钱，就能影响他们作出不追究该军人责任的决定，并使其在切尔卡瑟州的后方部队恢复服役。