在切尔卡瑟州，一名军人以在“SZCH”案中影响官员为由索要5000美元
在切尔卡瑟州，一名军事执法部门的军人被指控涉嫌利用影响力向官员索取不正当利益。 据调查称，该军官索要5000美元，以帮助一名擅自离开部队（SZCH）的军人逃避责任，并使其有机会在后方服役。
调查人员查明，2026年9月，一名曾擅自离开所在部队的军人熟人向该嫌疑人求助，希望就合法返岗服役的程序寻求咨询。
该军人被指控涉嫌违反《乌克兰刑法典》第369-2条第3款——通过影响有权履行国家职能的公职人员的决定以获取不正当利益，并伴有勒索行为。
本案的庭前调查由切尔卡瑟中央地区国防专项检察院和基辅国家调查局地区分局共同开展。行动保障由安全局国防犯罪调查局负责，并得到了切尔卡瑟军事治安服务区分部的协助。
而该嫌疑人则声称，他在军方官员中有人脉，只要付钱，就能影响他们作出不追究该军人责任的决定，并使其在切尔卡瑟州的后方部队恢复服役。
具体而言，涉及不采取措施对其进行追捕并将其移交至军事警察部队，以及协助其继续在未直接参与作战行动的军事单位服役。
嫌疑人为此“服务”索要了5000美元。
同时，他强调，如果拒绝支付这笔款项，擅自离开服役地点的军人将被拘留并追究刑事责任。
随后，嫌疑人声称在后方部队服役的问题正在解决中。
2026年10月，在收到首笔2,000美元非法利益后，该军人被查获并依据《乌克兰刑事诉讼法》第208条被拘留。
法院对其采取了羁押候审的预防措施，但允许交保候审。
被指控罪名的法定刑罚为处以不超过八年有期徒刑并没收财产。
中央地区国防领域特别检察院通报了这一消息。
国家调查局查获了数名军官，他们收受贿赂，为军人办理从预备役部队复员手续。
在文尼察州，一名连长因涉嫌收受贿赂隐瞒伤残情况而被通知涉嫌犯罪。
法院对一名在负伤后两次申请服役的军人作出了判决。