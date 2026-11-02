В Умані внаслідок атаки РФ пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

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В Умані на Черкащині внаслідок ранкової атаки 2 листопада російських дронів пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Із тривогами в понад добу минули вихідні на Черкащині. З ночі наші оборонці теж відбивали черговий повітряний напад РФ. Упродовж 1-2 листопада силами та засобами ППО знешкоджено 40 ворожих цілей у небі над Черкащиною. Травмованих немає. В Умані внаслідок падіння БПЛА пошкоджено електроопору. Енергетики виконують необхідні роботи», — написав Табурець.

Пізніше він оприлюднив нову інформацію: «Зранку Умань була під ворожим прицілом. Є наслідки для об’єкта критичної інфраструктури. Без деталей із зрозумілих причин. Потерпілих немає. Необхідні служби працюють».

Нагадаємо, російські дрони атакували асфальтний завод в Умані.

У лікарні померла 86-річна постраждала під час російського обстрілу Умані.

Уранці 21 жовтня російська армія завдала удару по Умані Черкаської області. Унаслідок атаки виникли пожежі в житловому будинку, гіпермаркеті та на його території, також пошкоджено готель.

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