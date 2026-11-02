В Умани в результате атаки РФ был поврежден объект критически важной инфраструктуры

В Умани в Черкасской области в результате утренней атаки российских дронов был поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

«Выходные в Черкасской области прошли в напряжении, длившемся более суток. С ночи наши защитники также отражали очередное воздушное нападение РФ. В течение 1-2 ноября силами и средствами ПВО было уничтожено 40 вражеских целей в небе над Черкасской областью. Пострадавших нет. В Умани в результате падения БПЛА повреждена электроопора. Энергетики выполняют необходимые работы», — написал Табурец.

Позже он обнародовал новую информацию: «Утром Умань оказалась под вражеским прицелом. Есть последствия для объекта критической инфраструктуры. Без подробностей по понятным причинам. Пострадавших нет. Необходимые службы работают».

Напомним, российские дроны атаковали асфальтовый завод в Умани.

В больнице скончалась 86-летняя женщина, пострадавшая во время российского обстрела Умани.

Утром 21 октября российская армия нанесла удар по Умани Черкасской области. В результате атаки возникли пожары в жилом доме, гипермаркете и на его территории, также поврежден отель.

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