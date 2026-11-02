Россия вышла из Конвенции Совета Европы против пыток

1 ноября Россия официально прекратила участие в Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Москва присоединилась к этому документу ещё в 1998 году.

В Совете Европы сообщили, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Комитет по предупреждению пыток получал многочисленные сообщения о пытках и жестоком обращении с людьми в местах содержания под стражей в России и на временно оккупированных территориях Украины.

В то же время российские власти отказались сотрудничать с комитетом, из-за чего независимые эксперты не смогли проверить эти сообщения.

Президент комитета Алан Митчелл заявил, что выход России означает прекращение мандата организации на мониторинг мест лишения свободы на территории РФ. Таким образом, страна останется без независимого международного мониторинга таких учреждений в рамках данного механизма.

Источник: Совет Европы

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