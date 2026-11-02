В РФ фиксируются массовые дистанционные блокировки китайских автомобилей из-за взлома аккаунтов

Российские владельцы китайских автомобилей марки Li Auto (Lixiang), ввезенных по схеме «параллельного импорта», столкнулись с массовыми случаями взлома учетных записей системы дистанционного управления.

Мошенники восстанавливают у мобильных операторов привязанные китайские телефонные номера с помощью поддельных документов, меняют пароли и требуют выкуп за восстановление доступа к транспортным средствам в размере до 250 тыс. рус. рублей (около 3 077 долл. США).

После потери доступа к аккаунту в автомобилях отключаются мультимедийные экраны, блокируется климат-контроль и становится невозможным запуск двигателя. На данный момент подтверждено не менее 20 случаев вымогательства. Клуб владельцев Li Auto и официальный дистрибьютор Sinomach Auto привлекли китайских специалистов для решения проблемы, а владельцам рекомендуют самостоятельно переоформлять номера, внедрять двухфакторную аутентификацию и менять полученные от посредников пароли.

Источник: Клуб владельцев Li Auto.

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