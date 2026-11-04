ГУР обнародовало данные российских учреждений и учёных, работающих на военную промышленность РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало информацию о 10 российских учреждениях и 13 инженерах и учёных, поддерживающих военно-промышленный комплекс России. Речь идёт об организациях и специалистах, причастных к разработке военных технологий и продукции двойного назначения.

В опубликованный перечень вошли российские высшие учебные заведения, которые готовят кадры для военно-промышленного комплекса РФ, сотрудничают с производителями вооружения, обучают операторов беспилотников для российских воинских подразделений, а также проводят исследования и разработки в сфере военных технологий и продукции двойного назначения.

Среди учреждений, о которых сообщила украинская разведка:

«Сколтех» — разрабатывает противообледенительные покрытия для БПЛА и технологии изготовления турбинных лопаток авиационных двигателей.

Московский физико-технический институт — на его базе разрабатывают системы компьютерного зрения в сотрудничестве с холдингом «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».

Чувашский государственный университет имени И. М. Ульянова — готовит инженерно-технических специалистов для АО «ВНИИР-Прогресс», производителя защищенных от помех навигационных модулей «Комета» для российских ракет и беспилотников. Также университет реализует с предприятием совместные научно-исследовательские и инновационные проекты.

Помимо учреждений, украинская разведка обнародовала информацию о 13 российских инженерах и учёных, занимающихся разработками в сферах бортовых систем управления военной авиацией, машинного зрения, роботизированных комплексов и турбореактивных двигателей.

В ГУР обратили внимание, что научные сотрудники большинства упомянутых учреждений уже фигурировали в предыдущих публикациях разведки. В частности, в связи с продолжением сотрудничества с международным научным сообществом.

«Сегодня мы добавляем в список ещё 13 российских инженеров и учёных, которые ведут разработки в сферах бортового управления для военной авиации, машинного зрения, роботизированных комплексов, турбореактивных двигателей и т. д. Некоторые из них продолжают публиковаться в международных изданиях совместно с учеными из других стран, а также входить в состав международных организаций и комитетов», — сообщили в ГУР МОУ.

По данным украинской разведки, результаты международного научного сотрудничества в дальнейшем используются для развития соответствующих технологий в России. Основным потребителем таких разработок во время войны остается российский военно-промышленный комплекс.

В частности, речь идет о системах машинного зрения для ударных беспилотников, винтах для армейской авиации и интегральных схемах для бортовых систем крылатых ракет.

В ГУР подчеркнули необходимость введения санкций против российских специалистов, причастных к разработке военных технологий, и полного прекращения международного научного сотрудничества с учреждениями РФ.

«Любой человек в России, причастный к разработке технологий военного и двойного назначения, является законной целью для применения санкций, а мировое научное сообщество должно полностью прекратить сотрудничество с российскими учеными и научными учреждениями», — подчеркнули в ГУР МОУ.

Соответствующие данные были опубликованы на портале War&Sanctions, сообщили в ГУР МОУ.

Напомним, Министерство юстиции РФ разрабатывает открытый реестр граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от отбывания наказания на территории РФ. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

Читай нас в