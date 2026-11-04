ГУР оприлюднило дані російських установ та науковців, які працюють на військову промисловість РФ

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало інформацію про 10 російських установ та 13 інженерів і науковців, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії. Йдеться про організації та фахівців, причетних до розроблення військових технологій і продукції подвійного призначення.

До опублікованого переліку увійшли російські заклади вищої освіти, які готують кадри для військово-промислового комплексу РФ, співпрацюють із виробниками озброєння, навчають операторів безпілотників для російських військових підрозділів, а також проводять дослідження та розробки у сфері військових технологій і продукції подвійного призначення.

Серед установ, про які повідомила українська розвідка:

Сколтех – розробляє протиобліднювальні покриття для БПЛА та технології виготовлення турбінних лопаток авіаційних двигунів.

Московський фізико-технічний інститут – на його базі розробляють системи комп'ютерного зору у співпраці з холдингом «Високоточні комплекси» державної корпорації «Ростех».

Чуваський державний університет імені І. М. Ульянова – готує інженерно-технічних фахівців для АТ «ВНИИР-Прогресс», виробника завадозахищених навігаційних модулів «Комета» для російських ракет і безпілотників. Також університет реалізує з підприємством спільні науково-дослідні та інноваційні проєкти.

Окрім установ, українська розвідка оприлюднила інформацію про 13 російських інженерів і науковців, які займаються розробками у сферах бортових систем керування військовою авіацією, машинного зору, роботизованих комплексів і турбореактивних двигунів.

У ГУР звернули увагу, що наукові співробітники більшості згаданих закладів уже фігурували в попередніх публікаціях розвідки. Зокрема, через продовження співпраці з міжнародною науковою спільнотою.

«Сьогодні ми додаємо до переліку ще 13 російських інженерів і науковців, які здійснюють розробки у сферах бортового керування для військової авіації, машинного зору, роботизованих комплексів, турбореактивних двигунів тощо. Окремі з них продовжують публікуватися в міжнародних виданнях разом із вченими з інших країн, а також входити до міжнародних організацій і комітетів», – повідомили в ГУР МОУ.

За даними української розвідки, результати міжнародної наукової співпраці надалі використовуються для розвитку відповідних технологій у Росії. Основним споживачем таких розробок під час війни залишається російський військово-промисловий комплекс.

Зокрема, йдеться про системи машинного зору для ударних безпілотників, гвинти для армійської авіації та інтегральні схеми для бортових систем крилатих ракет.

У ГУР наголосили на необхідності запровадження санкцій проти причетних до розроблення військових технологій російських фахівців і повного припинення міжнародної наукової співпраці з установами РФ.

«Будь-хто в росії, причетний до розробок технологій військового та подвійного призначення, є законною ціллю для застосування санкцій, а світова наукова спільнота має повністю припинити співпрацю з російськими вченими та науковими установами», – наголосили в ГУР МОУ.

Відповідні дані оприлюднили на порталі War&Sanctions, повідомили в ГУР МОУ.

Нагадаємо, Міністерство юстиції рф розробляє відкритий реєстр громадян, які перебувають за кордоном та ухиляються від виконання покарання на території рф. Про це повідомив заступник міністра юстиції рф Олег Свириденко.

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