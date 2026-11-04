Główna Służba Wywiadowcza Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikowała informacje dotyczące 10 rosyjskich instytucji oraz 13 inżynierów i naukowców wspierających rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy. Chodzi o organizacje i specjalistów zaangażowanych w opracowywanie technologii wojskowych oraz produktów podwójnego zastosowania.

Na opublikowanej liście znalazły się rosyjskie uczelnie wyższe, które kształcą kadrę dla kompleksu wojskowo-przemysłowego Federacji Rosyjskiej, współpracują z producentami uzbrojenia, szkolą operatorów dronów dla rosyjskich jednostek wojskowych, a także prowadzą badania i prace rozwojowe w dziedzinie technologii wojskowych i produktów podwójnego zastosowania.

Wśród instytucji, o których poinformował ukraiński wywiad, znajdują się:

Skoltech – opracowuje powłoki przeciwoblodzeniowe dla bezzałogowych statków powietrznych oraz technologie produkcji łopatek turbin silników lotniczych.

Moskiewski Instytut Fizyki i Techniki – na jego bazie opracowuje się systemy widzenia komputerowego we współpracy z holdingiem „Kompleksy Precyzyjne” państwowej korporacji „Rostec”.

Państwowy Uniwersytet Czuwański im. I. M. Uljanowa – kształci specjalistów inżynieryjno-technicznych dla spółki akcyjnej „VNIIR-Progress”, producenta odpornych na zakłócenia modułów nawigacyjnych „Kometa” przeznaczonych dla rosyjskich rakiet i dronów. Ponadto uniwersytet realizuje wspólne projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne z tym przedsiębiorstwem.

Oprócz tych instytucji ukraiński wywiad ujawnił informacje o 13 rosyjskich inżynierach i naukowcach zajmujących się pracami badawczymi w dziedzinach pokładowych systemów sterowania lotnictwem wojskowym, widzenia maszynowego, kompleksów zrobotyzowanych oraz silników turboodrzutowych.

W Głównym Wywiadzie Wojskowym zwrócono uwagę, że pracownicy naukowi większości wymienionych instytucji pojawiali się już we wcześniejszych publikacjach wywiadu. W szczególności w związku z kontynuacją współpracy z międzynarodową społecznością naukową.

„Dzisiaj dodajemy do listy kolejnych 13 rosyjskich inżynierów i naukowców, którzy prowadzą prace badawcze w dziedzinach pokładowych systemów sterowania dla lotnictwa wojskowego, widzenia maszynowego, kompleksów zrobotyzowanych, silników turboodrzutowych itp. Niektórzy z nich nadal publikują w międzynarodowych czasopismach wraz z naukowcami z innych krajów, a także należą do międzynarodowych organizacji i komitetów” – poinformowano w Głównym Wywiadzie Wojskowym Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Według danych ukraińskiego wywiadu wyniki międzynarodowej współpracy naukowej są następnie wykorzystywane do rozwoju odpowiednich technologii w Rosji. Głównym odbiorcą takich rozwiązań w czasie wojny pozostaje rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy.

W szczególności chodzi o systemy widzenia maszynowego dla bezzałogowych statków powietrznych przeznaczonych do ataków, śmigła dla lotnictwa wojskowego oraz układy scalone dla pokładowych systemów pocisków skrzydłowych.

W Głównym Urzędzie Wywiadu podkreślono konieczność nałożenia sankcji na rosyjskich specjalistów zaangażowanych w opracowywanie technologii wojskowych oraz całkowitego zaprzestania międzynarodowej współpracy naukowej z instytucjami Federacji Rosyjskiej.

„Każda osoba w Rosji zaangażowana w opracowywanie technologii wojskowych i podwójnego zastosowania stanowi uzasadniony cel dla nałożenia sankcji, a światowa społeczność naukowa powinna całkowicie zaprzestać współpracy z rosyjskimi naukowcami i instytucjami naukowymi” – podkreślono w Głównym Urzędzie Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Odpowiednie dane opublikowano na portalu War&Sanctions, poinformowano w Głównym Urzędzie Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej opracowuje publiczny rejestr obywateli przebywających za granicą i uchylających się od odbywania kary na terytorium Federacji Rosyjskiej. Poinformował o tym wiceminister sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej Oleg Swiridenko.

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