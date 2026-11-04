W obwodzie żytomierskim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono obiekty energetyczne w trzech rejonach

Wieczorem 3 listopada oraz w nocy z 3 na 4 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną i prywatne domy w obwodzie żytomierskim. W wyniku tych ataków ponad 180 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu; trwają prace naprawcze.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Żytomierzu Witalij Buneczko.

Jak powiedział, atakom uległy obiekty infrastruktury energetycznej oraz zabudowa mieszkaniowa w rejonach żytomierskim, korostenowskim i zwiahelskim.

W wyniku ataku uszkodzono prywatny dom mieszkalny oraz samochód osobowy. Nie napłynęły informacje o ofiarach śmiertelnych ani rannych.

Po odwołaniu alarmu powietrznego pracownicy energetyki rozpoczęli prace naprawcze. Specjaliści naprawiają uszkodzone urządzenia i stopniowo przywracają dostawy energii elektrycznej do odbiorców.

Źródło: Witalij Bunečko

W Żytomierzu nastąpiła masowa przerwa w dostawach prądu po rosyjskim ataku, tworzone są punkty odporności.

Przypomnijmy, że po rosyjskim ataku w Żytomierzu 3 listopada nastąpiła przerwa w dostawach prądu, o czym informują lokalne kanały na Telegramie. Mieszkańcy piszą również o przerwach w dostawach wody.

Wcześniej okazało się, że w obwodzie żytomierskim po rosyjskim ataku pozbawiono zasilania ponad 650 miejscowości.

Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały obwód żytomierski. Uszkodzeniu uległy obiekt infrastruktury energetycznej, przychodnia, budynek mieszkalny oraz prywatne przedsiębiorstwo. Według wstępnych danych nikt nie zginął ani nie odniósł obrażeń.

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