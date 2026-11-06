Rosja wykorzystuje kryzysy humanitarne, do których doprowadziła własnymi działaniami, jako narzędzie wywierania wpływu w celu zdobycia przychylności administracji prezydenta USA Donalda Trumpa – zauważają analitycy ISW.

Eksperci ISW zauważyli, że ceremonia w Białym Domu 5 listopada, podczas której Melania Trump przyjęła przedstawicieli Ukrainy i Rosji z okazji ewakuacji mieszkańców okupowanych Oleszok, pokazała, że Kreml wykorzystuje kryzysy humanitarne, wywołane przez samą Federację Rosyjską, jako broń, by zdobyć przychylność administracji Trumpa.

Analitycy zwrócili uwagę, że podczas spotkania z Melanią Trump w Białym Domu specjalny wysłannik rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, Kirill Dmitriev, podkreślił humanitarny sukces zawieszenia broni, nie przyznając, że to właśnie rosyjska inwazja i okupacja doprowadziły do kryzysu humanitarnego w Oleszach.

Porównał on również zawieszenie ognia w Oleszkach z wcześniejszymi wysiłkami pierwszej damy USA na rzecz repatriacji deportowanych z Rosji ukraińskich dzieci.

W ISW zauważono, że komentarze Dmitriewa są zgodne z wcześniejszymi próbami Rosji wykorzystania ograniczonej współpracy humanitarnej — w odniesieniu do takich kryzysów, jak sytuacja w Oleszkach czy powrót przymusowo deportowanych ukraińskich dzieci, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Rosja — w celu „zabiegania o przychylność” administracji Trumpa, skłonienia Białego Domu do zajęcia bardziej przychylnego stanowiska wobec Rosji oraz uzyskania ustępstw ze strony USA w przyszłych negocjacjach.

W rzeczywistości próby rosyjskich urzędników, by przedstawić Putina jako „chętnego negocjatora o humanitarnych skłonnościach”, miały miejsce po serii niszczycielskich rosyjskich ataków na ludność cywilną Ukrainy w ostatnich miesiącach.

Wśród nich znalazł się niedawny atak na dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku którego zginęło co najmniej 14 osób właśnie w dniach zawieszenia ognia w rejonie Oleszok.

Źródło: ISW

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszok.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie ognia w obwodzie chersońskim, aby umożliwić przeprowadzenie misji humanitarnej w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

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