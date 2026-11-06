ISW объяснил, как Кремль использует свои преступления для оказания влияния на Белый дом

Россия превращает гуманитарные кризисы, вызванные собственными действиями, в инструмент влияния с целью заручиться поддержкой администрации президента США Дональда Трампа, отмечают аналитики ISW.

Эксперты ISW отметили, что церемония в Белом доме 5 ноября, в ходе которой Мелания Трамп приняла представителей Украины и России по случаю эвакуации жителей оккупированных Олешек, свидетельствовала о том, что Кремль использует гуманитарные кризисы, созданные самой же РФ, как оружие, чтобы завоевать расположение администрации Трампа.

Аналитики обратили внимание, что во время встречи с Меланией Трамп в Белом доме специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев подчеркнул гуманитарный успех прекращения огня, не признавая, что именно вторжение и оккупация России привели к гуманитарному кризису в Олешках.

Он также сравнил прекращение огня в Олешках с предыдущими усилиями первой леди США по репатриации депортированных украинских детей из России.

В ISW отметили, что комментарии Дмитриева согласуются с предыдущими попытками России использовать ограниченное гуманитарное сотрудничество — в отношении таких кризисов, как ситуация в Олешках или возвращение насильно депортированных украинских детей, исключительную ответственность за которые несёт Россия, — чтобы «заискивать» перед администрацией Трампа, подтолкнуть Белый дом к занятию более благоприятной позиции в отношении России и добиться уступок от США в будущих переговорах.

На самом же деле попытки российских чиновников изобразить Путина как «уступчивого переговорщика с гуманитарными наклонностями» произошли после ряда разрушительных российских ударов по гражданскому населению Украины за последние месяцы.

Среди них — недавний удар по вокзалу в Днепре, в результате которого погибло не менее 14 человек именно в дни прекращения огня в районе Олешок.

Источник: ISW

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

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