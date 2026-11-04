В Житомирской области в результате российского нападения повреждены энергообъекты в трёх районах

Вечером 3 ноября и в ночь на 4 ноября российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре и частным домам в Житомирской области. В результате ударов более 180 тысяч абонентов остались без электроснабжения, ремонтные работы продолжаются.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры и жилая застройка в Житомирском, Коростенском и Звягельском районах.

В результате атаки поврежден частный жилой дом и легковой автомобиль. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

После отбоя воздушной тревоги энергетики приступили к восстановительным работам. Специалисты ремонтируют поврежденное оборудование и постепенно восстанавливают электроснабжение потребителей.

Источник: Виталий Бунечко

В Житомире массово пропало электричество после удара России, устанавливают пункты непоколебимости.

Напомним, что после российского удара в Житомире 3 ноября пропало электроснабжение, о чем сообщают местные Telegram-каналы. Также горожане пишут о перебоях с водой.

Ранее стало известно, что в Житомирской области после российской атаки остались без электричества более 650 населенных пунктов.

Ранее российские беспилотники атаковали Житомирскую область. Повреждения получили объект энергетической инфраструктуры, амбулатория, жилой дом и частное предприятие. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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