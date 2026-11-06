Генеральный штаб обновил данные о потерях РФ на фронте по состоянию на 6 ноября

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили ещё 2440 российских оккупантов. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновлённые данные о потерях армии РФ по состоянию на 6 ноября 2026 года.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 6 ноября потеряла:

личного состава – около 1 601 830 (+2 440) человек;

танков – 12 456 (+2) шт.;

боевых бронированных машин – 25 651 (+8) шт.;

артиллерийских систем – 51 956 (+54) шт.;

РСЗО – 2 254 (+0) шт.;

средств ПВО – 1 744 (+6) шт.;

самолетов – 452 (+0) шт.;

вертолётов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 3 085 (+8) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 597 616 (+1 395) шт.;

крылатых ракет – 5 192 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 170 929 (+673) шт.;

специальной техники – 4 878 (+5) ед.

Источник: Генштаб

167 боевых столкновений за день — наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении.

Спецназовцы Главного управления разведки провели в Сумской области семинедельную операцию под названием «Чебуречная». За это время украинские воины сорвали наступательные планы российских войск, зачистили 642 гектара территории и уничтожили более сотни оккупантов. Еще 29 российских военных попали в плен.

На Покровском направлении российские войска продолжают массированные штурмы, бросая вперед большое количество пехоты. Однако прорвать оборону Сил обороны им не удается.

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