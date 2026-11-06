Генеральный штаб обновил данные о потерях РФ на фронте по состоянию на 6 ноября
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили ещё 2440 российских оккупантов. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновлённые данные о потерях армии РФ по состоянию на 6 ноября 2026 года.
РФ в войне с Украиной по состоянию на 6 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 601 830 (+2 440) человек;
- танков – 12 456 (+2) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 651 (+8) шт.;
- артиллерийских систем – 51 956 (+54) шт.;
- РСЗО – 2 254 (+0) шт.;
- средств ПВО – 1 744 (+6) шт.;
- самолетов – 452 (+0) шт.;
- вертолётов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 3 085 (+8) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 597 616 (+1 395) шт.;
- крылатых ракет – 5 192 (+0) шт.;
- кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 170 929 (+673) шт.;
- специальной техники – 4 878 (+5) ед.
Источник: Генштаб
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