Из-за украинских атак три российских порта на Азовском море оказались на грани краха

Три порта в Ростове-на-Дону, Таганроге и Азове могут окончательно прекратить работу из-за последствий украинских атак и проблем с судоходством. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, без срочной финансовой помощи федеральных властей регион рискует потерять эти предприятия.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что все три порта фактически прекратили работу. В то же время предприятия продолжают выплачивать зарплату работникам и должны обслуживать кредиты. Из-за этого их финансовое положение быстро ухудшается. «Конечно, они [порты] тоже переживают сложные времена. Все три наших порта… фактически остановили работу. При этом кредиты остались, обязанность выплачивать заработную плату также никуда не делась», — сказал Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в результате украинских ударов повреждены причальные стенки, резервуары и другие объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, остановка портовых хабов и проблемы с судоходством в Азово-Черноморском бассейне привели к серьезным экономическим последствиям для региона. Из-за этого там ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

В трех портах работают около семи тысяч человек. Даже после фактической остановки предприятий им продолжают выплачивать зарплату. Это создает дополнительную финансовую нагрузку на компании, которые практически не получают доходов от перевозки грузов. «Если мы сейчас радикально не поможем этой отрасли, то мы ее потеряем», — заявил губернатор. Еще в октябре Слюсарь предупреждал, что портовым и судоходным компаниям Ростовской области грозит банкротство. Причиной он называл регулярные атаки беспилотников и ограничения движения судов.

По данным губернатора, объемы перевалки грузов в Ростове, Азове и Таганроге сократились на 45%. В то же время источники издания «Коммерсантъ» сообщали, что в сентябре порты Азовского и Чёрного морей потеряли 95–100% грузопотока и около 85% пассажиропотока.

Проблемы с морскими перевозками начались еще в начале июля, когда российские власти ограничили судоходство в Азовском бассейне из-за украинских ударов. Это привело к остановке отгрузок из донских портов. Впоследствии прекратил работу порт Кавказ в Краснодарском крае, а отправка грузов с глубоководных терминалов Черного моря также существенно сократилась.

До возникновения этих проблем южные порты России ежегодно отправляли за границу около 60 миллионов тонн зерновых. Теперь из-за почти полной остановки их работы российский экспорт зерна резко сократился. По оценкам аналитического центра «Совекон», в сентябре Россия экспортировала всего 1,8 миллиона тонн зерна. Это самый низкий показатель за последние 17 лет. Из-за проблем с южными маршрутами страна даже начала использовать необычное направление для экспорта: в конце октября стало известно, что российское зерно впервые отправили через порт Мурманска и Северный Ледовитый океан — в Африку.

В то же время в конце октября, по данным Reuters, некоторые суда с зерном вновь начали пропускать в Азовское море через Керченский пролив. Однако это пока не свидетельствует о полном возобновлении работы портов. Чтобы спасти предприятия, Слюсарь обратился к федеральным властям России с просьбой о финансовой поддержке. В частности, он предлагает отсрочить уплату налогов, предоставить портам льготные кредиты и ввести арендные каникулы за пользование инфраструктурой «Росморпорта» и других организаций.

Таким образом, российские власти признают серьезные проблемы в портовой отрасли на юге страны. Без дополнительной помощи три порта, которые ранее играли важную роль в экспорте российского зерна и других грузов, могут не возобновить полноценную работу. Об этом сообщают российские СМИ.

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