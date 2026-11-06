Россия совершила почти 5,8 тысячи атак на энергосистему Украины

По состоянию на февраль 2026 года Россия нанесла 5796 ударов по энергетической системе Украины. Такие данные приведены в отчете Green Deal Ukraine «Energy Resilience by Design: Ukraine’s wartime experience and learnings for the EU», представленном в ходе ежегодной конференции организации совместно с Kyiv Energy and Climate Lab.

Согласно отчету, в разгар российских атак зимой 2025/26 года доступная мощность традиционной генерации сократилась до 10,5–12 ГВт при оценочной пиковой нагрузке примерно в 18 ГВт. При этом отмечается, что, несмотря на масштабные разрушения, украинская энергосистема продолжает функционировать благодаря сочетанию мер по защите инфраструктуры, быстрому восстановлению поврежденных объектов, стратегическим запасам оборудования и усилиям работников энергетического сектора.

Авторы отчета — руководитель проекта Green Deal Ukraine Сюзанна Нис, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, директор Kyiv Energy and Climate Lab Владислав Михнич и консультант Green Deal Ukraine Клеменс Штиве — определили 23 риска для энергетической системы на основе опыта Украины во время полномасштабной войны. Они также проанализировали, в какой степени проект нового регламента ЕС по энергетической безопасности учитывает эти риски: четыре из них документ охватывает полностью, одиннадцать — частично, а семь — не охватывает. Еще один риск, связанный с финансированием восстановления украинской энергетики, не входит в сферу регулирования данного документа.

«Основная цель этого исследования заключается в том, чтобы понять будущие вызовы и то, как мы можем сделать и европейскую, и украинскую энергосистемы и критическую инфраструктуру более устойчивыми и эффективными против различных угроз, которые могут возникнуть в ближайшее время», — отметил во время конференции Харченко.

В отчете определены шесть основных направлений обеспечения энергетической устойчивости: оценка угроз и управление кризисами; защита критической инфраструктуры; стратегические запасы оборудования и быстрое восстановление; децентрализация и возможность работы в островном режиме; коммуникация с населением; финансирование мер по повышению устойчивости.

Среди ключевых проблем авторы называют недостаточно четкое распределение ответственности за управление кризисами и распределение ограниченных ресурсов между секторами, высокую стоимость и длительные сроки сооружения пассивной защиты, а также недостаточную координацию активной и пассивной защиты критически важной инфраструктуры.

Отдельное внимание уделено дефициту критически важного оборудования, длительным срокам его изготовления и поставки, а также нехватке квалифицированного персонала. По оценкам участников интервью, на основе которых составлен отчет, кадровый дефицит на объектах критической инфраструктуры составляет 25–30%.

Авторы также подчеркивают необходимость развития децентрализованной генерации и возможностей работы отдельных частей электросети в островном режиме. Несмотря на преимущества распределенных энергетических ресурсов, их потенциал для поддержания устойчивости энергосистемы пока используется не в полной мере.

Основываясь на украинском опыте, авторы рекомендуют ЕС и его государствам-членам усилить координацию кризисного управления, разработать подходы к защите критической инфраструктуры с учетом уровня угроз, создать стратегические запасы ключевого оборудования и усовершенствовать механизмы финансирования мер по повышению устойчивости.

Кроме того, предлагается наладить постоянный обмен опытом между Украиной и ЕС по вопросам энергетической устойчивости через существующие механизмы сотрудничества, в частности Координационную группу ЕС по вопросам электроэнергии, чтобы украинский опыт был учтён при совершенствовании европейского регулирования.

Источник: Интерфакс-Украина

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