截至2026年2月，俄罗斯已对乌克兰能源系统发动了5796次袭击。 上述数据出自Green Deal Ukraine发布的报告《通过设计实现能源韧性：乌克兰的战时经验及对欧盟的启示》，该报告由该组织与基辅能源与气候实验室（Kyiv Energy and Climate Lab）在年度会议上联合发布。

报告称，在2025/26年冬季俄罗斯袭击最猛烈之际，传统发电的可用容量已降至10.5–12吉瓦，而当时估计的峰值负荷约为18吉瓦。 报告同时指出，尽管遭受了大规模破坏，但得益于基础设施保护措施、受损设施的快速修复、战略性设备储备以及能源行业从业人员的共同努力，乌克兰电力系统仍得以持续运行。

报告作者——Green Deal Ukraine项目负责人苏珊娜·尼斯、能源研究中心主任亚历山大·哈尔琴科、 基辅能源与气候实验室（Kyiv Energy and Climate Lab）主任弗拉迪斯拉夫·米赫尼奇，以及“绿色协议乌克兰”（Green Deal Ukraine）顾问克莱门斯·施蒂韦——基于乌克兰在全面战争期间的经验，他们识别出了23项针对能源系统的风险。 他们还分析了欧盟新的能源安全条例草案在多大程度上考虑了这些风险：其中四项风险被该文件完全涵盖，十一项部分涵盖，而七项则未被涵盖。 还有一项与乌克兰能源重建融资相关的风险，不属于该文件监管的范围。

“本研究的主要重点在于理解未来的挑战，以及我们如何使欧洲和 乌克兰的能源系统和关键基础设施在面对近期可能出现的各种威胁时，如何变得更加韧性与高效，”哈尔琴科在会议上指出。

报告确定了保障能源韧性的六个主要方向：威胁评估与危机管理；关键基础设施保护；设备战略储备与快速恢复；去中心化及孤岛运行能力； 与公众的沟通；以及提高韧性的措施融资。

报告作者指出，关键问题包括：危机管理职责划分不够明确，各行业间有限资源的分配不够合理； 被动防护设施建设成本高昂且工期漫长，以及关键基础设施主动防护与被动防护之间的协调不足。

报告特别关注了关键设备短缺、其制造和供应周期过长，以及专业人员不足等问题。 据本报告所依据的受访者评估，关键基础设施设施的人员缺口达25%至30%。

作者还强调了发展分散式发电以及电力网络各部分在孤岛模式下运行能力的必要性。尽管分布式能源资源具有诸多优势，但其在维持电力系统稳定性方面的潜力尚未得到充分利用。

基于乌克兰的经验，作者建议欧盟及其成员国加强危机管理的协调，根据威胁级别制定关键基础设施保护方案，建立关键设备的战略储备，并完善提高系统韧性的措施的融资机制。

此外，报告还建议通过现有合作机制（特别是欧盟电力协调小组），在能源韧性问题上建立乌克兰与欧盟之间的常态化经验交流，以便在完善欧洲监管框架时充分吸纳乌克兰的经验。

来源：国际文传电讯社-乌克兰

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