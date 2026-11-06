Rosja przeprowadziła prawie 5,8 tysiąca ataków na ukraiński system energetyczny

Według stanu na luty 2026 roku Rosja przeprowadziła 5796 ataków na ukraiński system energetyczny. Dane te zawarte są w raporcie Green Deal Ukraina „Energy Resilience by Design: Ukraine’s wartime experience and learnings for the EU”, zaprezentowanym podczas corocznej konferencji organizacji we współpracy z Kyiv Energy and Climate Lab.

Zgodnie z raportem, w szczytowym momencie rosyjskich ataków zimą 2025/26 r. dostępna moc wytwarzania energii z tradycyjnych źródeł spadła do 10,5–12 GW przy szacowanym obciążeniu szczytowym wynoszącym około 18 GW. Zaznaczono przy tym, że pomimo ogromnych zniszczeń ukraiński system energetyczny nadal funkcjonuje dzięki połączeniu działań mających na celu ochronę infrastruktury, szybkiej odbudowy uszkodzonych obiektów, strategicznych zapasów sprzętu oraz wysiłków pracowników sektora energetycznego.

Autorami raportu są: kierowniczka projektu Green Deal Ukraina Suzanna Nis, dyrektor Centrum Badań Energetycznych Oleksandr Charchenko, dyrektor Kyiv Energy and Climate Lab Władysław Michnic oraz konsultant Green Deal Ukraina Clemens Stieve — zidentyfikowali 23 zagrożenia dla systemu energetycznego w oparciu o doświadczenia Ukrainy z okresu wojny na pełną skalę. Przeanalizowali oni również, w jakim stopniu projekt nowego rozporządzenia UE w sprawie bezpieczeństwa energetycznego uwzględnia te zagrożenia: cztery z nich są w nim uwzględnione w całości, jedenaście – częściowo, a siedem – w ogóle nie zostało uwzględnionych. Kolejne ryzyko, związane z finansowaniem odbudowy ukraińskiego sektora energetycznego, nie wchodzi w zakres regulacji tego dokumentu.

„Głównym celem tego badania jest zrozumienie przyszłych wyzwań oraz tego, w jaki sposób możemy sprawić, by zarówno europejski, jak i ukraiński system energetyczny oraz infrastrukturę krytyczną bardziej odpornymi i skutecznymi w obliczu różnych zagrożeń, które mogą pojawić się w najbliższej przyszłości” – zaznaczył podczas konferencji Charczenko.

W raporcie określono sześć głównych kierunków zapewnienia stabilności energetycznej: ocena zagrożeń i zarządzanie kryzysowe; ochrona infrastruktury krytycznej; strategiczne zapasy sprzętu i szybka odbudowa; decentralizacja i możliwość pracy w trybie wyspowym; komunikacja ze społeczeństwem; finansowanie działań na rzecz zwiększenia odporności.

Wśród kluczowych problemów autorzy wymieniają niewystarczająco jasny podział odpowiedzialności za zarządzanie kryzysowe oraz podział ograniczonych zasobów między sektorami, wysokie koszty i długi czas budowy zabezpieczeń pasywnych, a także niewystarczającą koordynację zabezpieczeń aktywnych i pasywnych infrastruktury krytycznej.

Szczególną uwagę poświęcono niedoborowi sprzętu o znaczeniu krytycznym, długim terminom jego produkcji i dostaw, a także brakowi wykwalifikowanego personelu. Według szacunków uczestników wywiadów, na podstawie których sporządzono raport, niedobór kadr w obiektach infrastruktury krytycznej wynosi 25–30%.

Autorzy podkreślają również konieczność rozwoju zdecentralizowanego wytwarzania energii oraz możliwości pracy poszczególnych części sieci energetycznej w trybie wyspowym. Pomimo zalet rozproszonych zasobów energetycznych, ich potencjał w zakresie wspierania stabilności systemu energetycznego nie jest jak dotąd w pełni wykorzystywany.

Na podstawie doświadczeń Ukrainy autorzy zalecają UE i jej państwom członkowskim wzmocnienie koordynacji zarządzania kryzysowego, opracowanie podejść do ochrony infrastruktury krytycznej dostosowanych do poziomu zagrożeń, utworzenie strategicznych zapasów kluczowego sprzętu oraz udoskonalenie mechanizmów finansowania działań mających na celu zwiększenie odporności.

Ponadto proponuje się nawiązanie stałej wymiany doświadczeń między Ukrainą a UE w kwestiach stabilności energetycznej poprzez istniejące mechanizmy współpracy, w szczególności Grupę Koordynacyjną UE ds. Energii Elektrycznej, tak aby doświadczenia Ukrainy zostały uwzględnione podczas udoskonalania europejskich regulacji.

Źródło: Interfax-Ukraina

Od nocy 3 listopada trwała jedna z największych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, co doprowadziło do dodatkowego pogorszenia sytuacji w krajowym systemie energetycznym.

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