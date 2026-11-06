ПВО сбила 196 российских беспилотников во время ночной атаки на Украину

В ночь на 6 ноября Силы противовоздушной обороны сбили 196 беспилотников, с помощью которых российские войска атаковали Украину с вечера предыдущего дня.

С 18:00 четверга, 5 ноября, враг нанес удары 227 ударными БПЛА типа Shahed (86 из них — реактивные), «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), временно захваченного Донецка, Гвардейского и Чауды (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 пятницы, 6 ноября, противовоздушная оборона сбила/подавила 196 вражеских БПЛА. Около 15 ударных беспилотников все еще находятся в воздухе.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 14 точках, а также падение сбитых беспилотников (обломков) в восьми точках.

Об этом Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили в Telegram.

Ранее Генштаб обновил данные о потерях РФ на фронте по состоянию на 6 ноября.

167 боевых столкновений за день — наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении.

Спецназовцы Главного управления разведки провели в Сумской области семинедельную операцию под названием «Чебуречная». За это время украинские воины сорвали наступательные планы российских войск, зачистили 642 гектара территории и уничтожили более сотни оккупантов. Еще 29 российских военных попали в плен.

На Покровском направлении российские войска продолжают массированные штурмы, бросая вперед большое количество пехоты. Однако прорвать оборону Сил обороны им не удается.

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