11月6日凌晨，防空部队击落了196架无人机，这些无人机是俄军自前一天傍晚起用于袭击乌克兰的。

自11月5日（星期四）18:00起，敌军从奥尔洛夫、 库尔斯克、米列罗沃、普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克（俄罗斯联邦）、被暂时占领的顿涅茨克、格瓦尔迪斯基以及恰乌达（被暂时占领的克里米亚）方向，向乌克兰发动了袭击。

乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战部队、无人机系统以及机动火力小组共同击退了此次空袭。

据初步数据，截至11月6日（星期五）上午8:00，防空部队已击落/压制196架敌方无人机。约有15架攻击型无人机仍在空中飞行。

已记录到敌方空中攻击武器命中14处地点，以及被击落的无人机（残骸）坠落在8处地点。

乌克兰武装部队空军在Telegram上通报了这一情况。

此前，总参谋部更新了截至11月6日俄罗斯在前线的损失数据。

当天共发生167次交火——其中波克罗夫斯克方向战况最为激烈。

情报总局特种部队在苏梅州开展了一项为期七周、代号为“切布雷奇纳”的行动。 在此期间，乌克兰士兵挫败了俄军的进攻计划，清剿了642公顷的区域，并消灭了超过百名占领军。另有29名俄军士兵被俘。

在波克罗夫斯克方向，俄军继续发动大规模强攻，向前投入大量步兵。然而，他们未能突破乌克兰国防军的防线。

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