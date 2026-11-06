ППО знешкодила 196 російських безпілотників під час нічної атаки на Україну

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У ніч проти 6 листопада Сили протиповітряної оборони знешкодили 196 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора попереднього дня.

З 18:00 четверга, 5 листопада, ворог атакував 227 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» з напрямків Орла, Курська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська (РФ), тимчасово захопленого Донецька, Гвардійського та Чауди (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 п’ятниці, 6 листопада, протиповітряна оборона збила/подавила 196 ворожих БпЛА. Близько 15 ударних безпілотників ще перебувають у повітрі.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локаціях, а також падіння збитих безпілотників (уламків) на восьми локаціях.

Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

Раніше Генштаб оновив дані про втрати РФ на фронті станом на 6 листопада.

167 боєзіткнень за день — найгарячіше було на Покровському напрямку.

Спецпризначенці Головного управління розвідки провели на Сумщині семитижневу операцію під назвою «Чебуречна». За цей час українські воїни зірвали наступальні плани російських військ, зачистили 642 гектари території та знищили понад сотню окупантів. Ще 29 російських військових потрапили в полон.

На Покровському напрямку російські війська продовжують масовані штурми, кидаючи вперед велику кількість піхоти. Однак прорвати оборону Сил оборони їм не вдається.

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