W nocy z 5 na 6 listopada siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 196 dronów, którymi rosyjskie wojska atakowały Ukrainę od wieczora poprzedniego dnia.

Od godziny 18:00 w czwartek, 5 listopada, wróg przeprowadził atak przy użyciu 227 dronów uderzeniowych typu Shahed (z czego 86 to drony odrzutowe), „Gerbera” oraz dronów imitujących typu „Parodia” z kierunków Orła, Kurska, Millerowa, Primorsko-Achtaarska (RF), tymczasowo zajętego Doniecka, Gwardijskiego oraz Czauidy (tymczasowo okupowany Krym).

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki elektronicznej oraz systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych, stan na godz. 08:00 w piątek, 6 listopada, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 196 wrogich bezzałogowych statków powietrznych. Około 15 bezzałogowych statków powietrznych typu uderzeniowego nadal znajduje się w powietrzu.

Odnotowano trafienia wrogich środków ataku powietrznego w 14 lokalizacjach, a także upadki zestrzelonych dronów (odłamków) w ośmiu lokalizacjach.

Informację tę podały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy na Telegramie.

Wcześniej Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji na froncie na dzień 6 listopada.

167 starć bojowych w ciągu dnia — najgoręcej było na kierunku Pokrowskim.

Żołnierze sił specjalnych Głównego Zarządu Wywiadu przeprowadzili w obwodzie sumskim siedmiotygodniową operację o nazwie „Czebureczna”. W tym czasie ukraińscy żołnierze pokrzyżowali plany ofensywne wojsk rosyjskich, oczyścili 642 hektary terenu i zlikwidowali ponad setkę okupantów. Kolejnych 29 rosyjskich żołnierzy trafiło do niewoli.

Na kierunku Pokrowskim wojska rosyjskie kontynuują masowe ataki, wysyłając do przodu duże siły piechoty. Nie udaje im się jednak przełamać linii obrony Sił Obronnych.

Czytaj nas na