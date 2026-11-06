С начала суток 5 ноября на фронте произошло 167 боевых столкновений. Российские войска активно применяли авиацию и беспилотники: сбросили 161 управляемую авиабомбу и запустили почти 5 тысяч дронов-камикадзе. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где украинские военные уничтожили 45 оккупантов.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 22:00 5 ноября российские войска нанесли 50 авиационных ударов и сбросили 161 управляемую авиабомбу. Кроме того, противник использовал 4873 дрона-камикадзе и осуществил 1677 обстрелов украинских населенных пунктов и позиций Сил обороны.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне нанесли два авиационных удара и применили четыре управляемые авиабомбы. Также оккупанты 50 раз обстреливали позиции украинских военных и населенные пункты. Один из этих обстрелов был с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды пытался атаковать украинские позиции. Бои велись в районе Малой Вовчей и вблизи Охримовки.

На Купянском направлении российские войска провели одну штурмовую операцию, пытаясь продвинуться в сторону Радьковки.

На Лиманском направлении украинские защитники остановили три попытки противника продвинуться вперёд. Россияне атаковали в направлении Ставков и Дибровы, а также вблизи Заречного.

На Славянском направлении Силы обороны отразили две попытки российских войск продвинуться. Бои продолжались вблизи Юрковки и Николаевки.

На Краматорском направлении в течение дня российские войска не проводили штурмовых действий.

Зато на Константиновском направлении украинские военные отразили девять вражеских штурмов. Россияне атаковали вблизи Константиновки и Степановки, а также пытались продвинуться в сторону Роскошного.

Больше всего атак зафиксировали на Покровском направлении. Здесь российские войска 14 раз пытались прорвать украинскую оборону. Враг атаковал недалеко от Вольного и Молодецкого, а также в сторону Кучерового Яра, Доброполья, Святогоровки, Сергеевки и Новопавловки. Одно боевое столкновение на этом направлении по состоянию на вечер еще продолжалось. По предварительным подсчётам Генштаба, в течение дня на Покровском направлении украинские военные ликвидировали 45 российских оккупантов, ещё 16 ранили.

Также Силы обороны уничтожили 12 единиц автомобильной техники, одно средство радиоэлектронной борьбы, пять специальных средств, три пункта управления беспилотниками и 20 укрытий противника. Кроме того, российские войска понесли потери в технике и оборудовании. Украинские защитники повредили семь автомобилей, три артиллерийские системы, одно средство РЭБ, одно специальное средство, шесть пунктов управления БПЛА и 157 укрытий. Всего на этом направлении было уничтожено или подавлено 242 беспилотника различных типов.

На Александровском направлении российские войска не проводили штурмовых действий.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили семь атак. Противник пытался продвинуться в сторону Егоровки, Косовцево и Горкого, а также атаковал вблизи Доброполья.

На Ореховском направлении россияне провели одну штурмовую операцию, пытаясь продвинуться в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении враг в течение суток штурмов не проводил. На других участках фронта существенных изменений в обстановке не зафиксировано. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Спецназовцы Главного управления разведки провели в Сумской области семинедельную операцию под названием «Чебуречная». За это время украинские воины сорвали наступательные планы российских войск, зачистили 642 гектара территории и уничтожили более сотни оккупантов. Еще 29 российских военных попали в плен.

На Покровском направлении российские войска продолжают массированные штурмы, бросая вперед большое количество пехоты. Однако прорвать оборону Сил обороны им не удается.

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