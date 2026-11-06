Ataki rosyjskie spowodowały kolejne przerwy w dostawach prądu w siedmiu obwodach Ukrainy — Ministerstwo Energii

Według stanu na poranek 6 listopada w ukraińskiej sieci energetycznej utrzymuje się trudna sytuacja spowodowana rosyjskimi atakami na infrastrukturę. Wróg nadal stosuje taktykę powtarzających się uderzeń, powodując znaczne zniszczenia obiektów energetycznych.

W nocy i rano w wyniku rosyjskich ataków doszło do nowych przerw w dostawach prądu w obwodach winnickim, dniepropetrowskim, żytomierskim, zaporoskim, kijowskim, charkowskim i czernihowskim. We wszystkich dotkniętych regionach, tam gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa, pracownicy energetyczni prowadzą prace naprawcze. Alarmy powietrzne utrudniają przywrócenie zasilania, jednak po odwołaniu alarmu ekipy natychmiast wracają do pracy.

Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w regionie stołecznym. Z powodu znacznych uszkodzeń infrastruktury energetycznej nadal konieczne jest stosowanie ograniczeń w sieci. Prace nad przywróceniem stabilnych dostaw energii elektrycznej trwają przez całą dobę.

W większości obwodów Ukrainy obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej. Dla odbiorców przemysłowych wprowadzono harmonogramy ograniczeń mocy.

Z powodu ciągłych rosyjskich ataków sytuacja w systemie energetycznym może ulegać zmianom w ciągu dnia. Zaleca się sprawdzanie aktualnych informacji o harmonogramach przerw w dostawach i ewentualnych zmianach na oficjalnych stronach operatorów systemów dystrybucji w poszczególnych regionach.

Przedstawiciele sektora energetycznego apelują do Ukraińców o wyrozumiałość wobec wymuszonych ograniczeń w dostawach energii elektrycznej. Awaryjne i godzinowe przerwy w dostawach są niezbędne do utrzymania stabilnego funkcjonowania systemu energetycznego oraz zapobiegania poważniejszym konsekwencjom.

W Ukrainie działa również portal „єОпора” — jedyne źródło informacji zawierające praktyczne porady i aktualne dane dotyczące przygotowań do zimy, wsparcia państwowego oraz pomocy dla ludności.