По состоянию на утро 6 ноября в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация из-за российских атак на инфраструктуру. Враг продолжает применять тактику повторных ударов, нанося значительный ущерб энергетическим объектам.

Ночью и утром в результате российских атак произошли новые отключения электроэнергии в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Во всех пострадавших регионах, где позволяет обстановка с безопасностью, энергетики проводят ремонтные работы. Воздушные тревоги затрудняют восстановление, однако после отбоя бригады сразу же возвращаются к работе.

Наиболее сложной остается ситуация в столичном регионе. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры здесь продолжают вынужденно применять сетевые ограничения. Работы по восстановлению стабильного электроснабжения ведутся круглосуточно.

В большинстве областей Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных потребителей введены графики ограничения мощности.

Из-за постоянных российских атак ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня. Актуальную информацию о графиках отключений и возможных изменениях рекомендуется проверять на официальных ресурсах операторов систем распределения в соответствующих регионах.

Энергетики призывают украинцев с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям электроснабжения. Аварийные и почасовые отключения необходимы для обеспечения стабильной работы энергосистемы и предотвращения более серьезных последствий.

Также в Украине работает портал «еОпора» — единый информационный ресурс с практическими советами и актуальной информацией о подготовке к зиме, государственной поддержке и помощи населению.