Нова система відключень світла: що таке СГАВ і чого чекати українцям

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Українці, на жаль, вже звикли орієнтуватися на графіки погодинних відключень — йдеться про ті самі ГПВ, де можна подивитися, коли саме у твоїй оселі зникне світло і коли воно, в теорії, повернеться. Але останніми днями в енергетичному лексиконі дедалі частіше з'являється нова абревіатура — СГАВ, яка для багатьох звучить як щось незрозуміле та химерне. І хоча на перший погляд це лише ще один різновид графіків, насправді різниця між ними принципова.

СГАВ — спеціальні графіки аварійних відключень — це не про планове обмеження споживання, а про порятунок енергосистеми від колапсу. Їх треба застосувати тоді, коли час іде буквально на хвилини і навіть на секунди. На початку листопада 2026 року спеціальні графіки аварійних відключень уже запроваджували в Полтавській та Сумській областях, а до цього — у Чернігівській, Харківській та інших регіонах.

Що таке СГАВ, що це означає для звичайної людини, чим СГАВ відрізняється від звичних ГПВ і ГАВ, і чого взагалі чекати від прийдешньої зими? Видання UA.News разом із експертами розбиралося в питанні.

Що таке СГАВ

Абревіатура СГАВ, як вже зазначалося вище, розшифровується як «спеціальний графік аварійних відключень». У документах та оголошеннях обленерго можна зустріти також варіант «СпецГАВ». Це звучить навіть дещо кумедно, але насправді нічого смішного, на жаль, немає.

Формально йдеться про комплекс заходів, спрямований на оперативне розвантаження енергосистеми у значних обсягах. Якщо перекласти з бюрократичної мови на людську, йдеться про те, що диспетчер «Укренерго» дає команду — і енергетики миттєво знеструмлюють цілі лінії, а не окремі будинки, вулиці або ж черги споживачів.

Ключова відмінність від звичайних графіків полягає в масштабі та швидкості. СГАВ передбачає відключення ліній 35-110 кВ, а також трансформаторів і секцій шин на підстанціях відповідного класу. Це означає, що без світла можуть опинитися не просто окремі будинки та вулиці, а цілі райони, міста або навіть області. Саме так сталося на Чернігівщині, де під час застосування СГАВ без світла залишилися 87% споживачів регіону. Саме тому фахівці називають СГАВ крайнім заходом: він вводиться тоді, коли інші інструменти вже не працюють.

Ще один критично важливий нюанс: СГАВ не підлягає завчасному плануванню. Якщо графіки погодинних відключень публікуються заздалегідь і дозволяють спланувати день, то СГАВ вводиться за спеціальною командою диспетчера НЕК «Укренерго» і має бути виконаний протягом максимум трьох (!) хвилин. Для порівняння: на звичайні аварійні відключення (ГАВ) відводиться до 15 хвилин. Це не примха енергетиків, а необхідність, бо коли потужність в енергосистемі падає нижче критичної позначки, рахунок йде на секунди, а зволікання загрожує каскадним збоєм усієї системи.

Нарешті, СГАВ — це не лише про побутових споживачів. Він передбачає відключення також об'єктів критичної інфраструктури (метрополітен, лікарні, пожежні станції, тощо), а також споживачів, які користуються власною імпортованою з Європи електроенергією. Тобто навіть ті, хто має пріоритет у постачанні, свою генерацію або імпортний ресурс, все одно не застраховані.



Чим СГАВ відрізняється від ГПВ і ГАВ: три різні інструменти

Щоб зрозуміти логіку енергетиків, варто ще раз розкласти по поличках всі три типи обмежень.

ГПВ (графіки погодинних відключень) — це інструмент прогнозованого балансування. Вони застосовуються тоді, коли дефіцит потужності можна передбачити заздалегідь, і дозволяють спланувати відключення по чергах на певні години. Саме ГПВ більшість українців звикли бачити на сайтах обленерго: черги, кожна поділена на підчерги, з конкретними часовими вікнами, тощо.

ГАВ (графіки аварійних відключень) — це наступний рівень. Вони застосовуються при масштабних аваріях у мережі, коли ситуація вже вийшла з-під контролю, але ще не досягла критичної межі. ГАВ, як і СГАВ, вводяться за командою диспетчера, але на їх виконання дається більше часу (до 15 хвилин), і вони, як правило, не передбачають знеструмлення об'єктів критичної інфраструктури.

І ось тут криється головна відмінність: СГАВ — це той самий крайній захід, який вводиться тоді, коли система перебуває на межі колапсу і потребує миттєвого та масштабного розвантаження. Якщо ГПВ — це кероване обмеження, а ГАВ — реакція на аварію, то СГАВ — це порятунок будь-якою ціною. Саме тому він і не має звичного графіка: його фізично неможливо спланувати, бо він залежить від поточної ситуації в енергосистемі, яка змінюється щохвилини.

Ще одна практична різниця — тривалість. Звичайні аварійні відключення зазвичай тривають до 12 годин. СГАВ же, на жаль, може тривати значно довше, аж до повного відновлення балансу в системі. Це означає, що споживачі мають бути готові до того, що потенційно світла може не бути дуже довго.



Чого чекати українцям: підготовка замість паніки

Головний практичний висновок для кожної родини простий: СГАВ може застати зненацька. Оскільки цей режим вводиться без попередження, розраховувати на те, що ви встигнете зарядити павербанк, станцію чи приготувати їжу «за графіком», не варто. Саме тому варто ставитися до можливого введення СГАВ як до сценарію, до якого треба бути готовим заздалегідь.

Що це означає на практиці?

По-перше, варто за можливості подбати про автономні джерела живлення — павербанки, зарядні станції, акумуляторні ліхтарі — і тримати їх зарядженими постійно, а не лише тоді, коли «обіцяли відключення».

По-друге, не зайвим мати вдома запас води та продуктів, які не потребують приготування, адже при СГАВ можливі перебої не лише зі світлом, а й з водопостачанням (бо ж насосні станції також залежать від електроенергії).

По-третє, не забувати про теплий одяг і ковдри, якщо відключення припадуть на холодну пору, та перевірити справність альтернативних джерел опалення, якщо вони є в будинку чи квартирі.

Окремо варто згадати про побутову техніку: при раптовому знеструмленні можливі стрибки напруги, тому чутливу дорогу електроніку (комп'ютери, телевізори, холодильники, тощо) краще вимикати з розеток, якщо ви бачите, що світло «мигає» чи сильно тускніє. Це значно знизить ризики пошкодження та виходу техніки з ладу. Також варто заздалегідь з'ясувати, чи є у вашому будинку генератор або інвертор для роботи ліфтів та насосів.

І ще один момент, який варто тримати в голові: СГАВ — це все-таки не назавжди. Він вводиться для порятунку системи і скасовується, щойно баланс відновлюється. Але поки він діє, енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію.



Думки експертів

Старший інженер однієї з київських ТЕЦ Сергій Т. прокоментував цю ситуацію для UA.News наступним чином.

«Я вам можу просто розказати, як це працює в енергетиці, коли споживання переважає виробіток і передачу. Є такі системи аварійного відключення по частоті. Коли росте споживання, а виробіток менша або вироблене неможливо передати мережею, то починає знижуватись напруга і знижуватись частота. У нас частота 50 Гц в мережі. Коли воно знижується до 47,6 — ще до цієї величини починають автоматично вимикатися споживачі. І коли частота падає ще нижче, то взагалі рубляться майже всі, щоб частота була в районі 50, плюс-мінус. Це все робиться автоматично. Якщо в мережі у нас зараз є значні пошкодження, а споживачі продовжують споживати досить багато, то, скоріш за все, споживачі будуть нещадно рубитися. Це робитиметься для того, щоб частота була стабільна, бо це те, завдяки чому працює енергосистема, ось ці 50 Гц.

Таким чином вибудовується баланс між споживанням, виробленням і передачею електроенергії. Тобто скільки виробили, стільки й спожили. І щоб цей «дебет з кредитом» зійшлися, потрібно відсікти усіх споживачів, які «заважають» своїм споживанням... Сам термін «СГАВ» — це, мабуть, щось із диспетчерського лексикону. Таке дійсно існує, але це суто диспетчерський термін. Тому я навіть не бачу, що тут за великим рахунком обговорювати», — зазначив наш співрозмовник.

Експерт у сфері ЖКГ, тарифів та енергетики, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко каже: СГАВ — це ситуація, коли жодний графік не працює.

«Навіть аварійний графік і той не працює, тобто керувати цим процесом неможливо. Термін підключення системи в такому випадку невідомий і жодних прогнозів по часу ніхто не дасть. Разом із тим зазначу, що це не щось прямо нове: СГАВи застосовувалися і рік тому, просто про це тоді не так активно говорили. Такі відключення — це коли система повністю виходить з-під управління і немає можливості спрогнозувати ситуацію. Відключення під час СГАВ можуть стосуватися цілих регіонів. Авжеж, це свідчення системно зростаючих, величезних проблем в енергетиці. Я би навіть сказав катастрофічних проблем. Скоріше за все, подібні відключення можуть очікувати нас впродовж всієї зими 2026-2027 років», — резюмував Олег Попенко.



Підбиваючи підсумки, СГАВ — це просто ще одна абревіатура в енергетичному словнику. Це також сигнал про те, що система перебуває в критичному стані, і держава змушена вдаватися до крайніх заходів, щоб запобігти її повному колапсу. Від звичних графіків погодинних відключень СГАВ відрізняється масштабом (цілі райони, міста чи навіть області замість окремих будинків і вулиць), швидкістю (максимум кілька хвилин замість 15) і відсутністю будь-якого попередження. Він вводиться тоді, коли інші інструменти вже не працюють, і скасовується лише після відновлення балансу.

Для українців це означає просту, але невтішну істину: розраховувати на стабільне світло цієї зими не варто. Але й панікувати завчасно теж не слід. І якщо підготуватися до всього цього заздалегідь — з павербанками, зарядними станціями, запасом води, теплим одягом і розумінням того, що відбувається — пережити цей період може бути трошки легше.

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