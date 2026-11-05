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Новая система отключений электроэнергии: что такое СГАВ и чего следует ожидать украинцам
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Новая система отключений электроэнергии: что такое СГАВ и чего следует ожидать украинцам

05 Ноября 2026 17:18

Украинцы, к сожалению, уже привыкли ориентироваться на графики почасовых отключений — речь идет о тех самых ГПВ, где можно посмотреть, когда именно в твоем доме отключат свет и когда он, в теории, вернётся. Но в последние дни в энергетическом лексиконе всё чаще появляется новая аббревиатура — СГАВ, которая для многих звучит как нечто непонятное и причудливое. И хотя на первый взгляд это всего лишь еще один вид графиков, на самом деле разница между ними принципиальная. 

СГАВ — специальные графики аварийных отключений — это не о плановом ограничении потребления, а о спасении энергосистемы от коллапса. Их нужно применять тогда, когда время исчисляется буквально минутами и даже секундами. В начале ноября 2026 года специальные графики аварийных отключений уже вводились в Полтавской и Сумской областях, а до этого — в Черниговской, Харьковской и других регионах. 

Что такое СГАВ, что это означает для обычного человека, чем СГАВ отличается от привычных ГПВ и ГАВ, и чего вообще ожидать от грядущей зимы? Издание UA.News вместе с экспертами разбиралось в этом вопросе. 

Что такое СГАВ

 

Аббревиатура СГАВ, как уже отмечалось выше, расшифровывается как «специальный график аварийных отключений». В документах и объявлениях облэнерго можно встретить также вариант «СпецГАВ». Это звучит даже несколько забавно, но на самом деле ничего смешного, к сожалению, нет.

Формально речь идет о комплексе мер, направленных на оперативную разгрузку энергосистемы в значительных объемах. Если перевести с бюрократического языка на человеческий, речь идет о том, что диспетчер «Укрэнерго» отдает команду — и энергетики мгновенно обесточивают целые линии, а не отдельные дома, улицы или очереди потребителей.

Ключевое отличие от обычных графиков заключается в масштабе и скорости. СГАВ предусматривает отключение линий 35–110 кВ, а также трансформаторов и секций шин на подстанциях соответствующего класса. Это означает, что без света могут оказаться не просто отдельные дома и улицы, а целые районы, города или даже области. Именно так произошло в Черниговской области, где во время применения СГАВ без света остались 87% потребителей региона. Именно поэтому специалисты называют СГАВ крайней мерой: она вводится тогда, когда другие инструменты уже не работают.

Еще один критически важный нюанс: СГАВ не подлежит заблаговременному планированию. Если графики почасовых отключений публикуются заранее и позволяют спланировать день, то СГАВ вводится по специальной команде диспетчера НЭК «Укрэнерго» и должен быть выполнен в течение максимум трех (!) минут. Для сравнения: на обычные аварийные отключения (ГАВ) отводится до 15 минут. Это не прихоть энергетиков, а необходимость, ведь когда мощность в энергосистеме падает ниже критической отметки, счет идет на секунды, а промедление грозит каскадным сбоем всей системы.

Наконец, СГАВ — это не только бытовые потребители. Оно предусматривает отключение также объектов критической инфраструктуры (метрополитен, больницы, пожарные станции и т. д.), а также потребителей, которые пользуются собственной электроэнергией, импортируемой из Европы. То есть даже те, кто имеет приоритет в снабжении, собственную генерацию или импортный ресурс, всё равно не застрахованы.

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Чем СГАВ отличается от ГПВ и ГАВ: три разных инструмента

 

Чтобы понять логику энергетиков, стоит еще раз разобрать по полочкам все три типа ограничений. 

ГПВ (графики почасовых отключений) — это инструмент прогнозируемого балансирования. Они применяются тогда, когда дефицит мощности можно предвидеть заранее, и позволяют спланировать отключения по очереди на определенные часы. Именно ГПВ большинство украинцев привыкли видеть на сайтах облэнерго: очереди, каждая из которых разделена на подочереди, с конкретными временными окнами и т. д.

ГАВ (графики аварийных отключений) — это следующий уровень. Они применяются при масштабных авариях в сети, когда ситуация уже вышла из-под контроля, но ещё не достигла критического предела. ГАВ, как и СГАВ, вводятся по команде диспетчера, но на их выполнение дается больше времени (до 15 минут), и они, как правило, не предусматривают отключения электроэнергии на объектах критической инфраструктуры.

И вот в этом заключается главное отличие: СГАВ — это та самая крайняя мера, которая вводится тогда, когда система находится на грани коллапса и требует мгновенной и масштабной разгрузки. Если ГПВ — это управляемое ограничение, а ГАВ — реакция на аварию, то СГАВ — это спасение любой ценой. Именно поэтому у него нет привычного графика: его физически невозможно спланировать, поскольку он зависит от текущей ситуации в энергосистеме, которая меняется каждую минуту.

Еще одно практическое отличие — продолжительность. Обычные аварийные отключения, как правило, длятся до 12 часов. СГАВ же, к сожалению, может длиться значительно дольше — вплоть до полного восстановления баланса в системе. Это означает, что потребители должны быть готовы к тому, что, возможно, света не будет очень долго. 

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Чего ждать украинцам: подготовка вместо паники

 

Главный практический вывод для каждой семьи прост: СГАВ может застать врасплох. Поскольку этот режим вводится без предупреждения, рассчитывать на то, что вы успеете зарядить powerbank, зарядную станцию или приготовить еду «по графику», не стоит. Именно поэтому к возможному введению СГАВ следует относиться как к сценарию, к которому нужно быть готовым заранее.

Что это означает на практике? 

Во-первых, стоит по возможности позаботиться об автономных источниках питания — портативных зарядных устройствах, зарядных станциях, аккумуляторных фонарях — и держать их постоянно заряженными, а не только тогда, когда «обещали отключение». 

Во-вторых, не лишним будет иметь дома запас воды и продуктов, не требующих приготовления, ведь при СГАВ возможны перебои не только со светом, но и с водоснабжением (ведь насосные станции также зависят от электроэнергии). 

В-третьих, не забывать о теплой одежде и одеялах, если отключения придутся на холодное время года, и проверить исправность альтернативных источников отопления, если они есть в доме или квартире.

Отдельно стоит упомянуть о бытовой технике: при внезапном отключении электричества возможны скачки напряжения, поэтому чувствительную дорогостоящую электронику (компьютеры, телевизоры, холодильники и т. д.) лучше отключать от розеток, если вы видите, что свет «мигает» или сильно тускнеет. Это значительно снизит риск повреждения и выхода техники из строя. Также стоит заранее выяснить, есть ли в вашем доме генератор или инвертор для работы лифтов и насосов.

И ещё один момент, о котором стоит помнить: СГАВ — это всё-таки не навсегда. Он вводится для спасения системы и отменяется, как только баланс восстанавливается. Но пока он действует, энергетики делают всё возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. 

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Мнения экспертов 

 

Старший инженер одной из киевских ТЭЦ Сергей Т. прокомментировал эту ситуацию для UA.News следующим образом. 

«Я могу просто рассказать вам, как это работает в энергетике, когда потребление превышает выработку и передачу. Существуют системы аварийного отключения по частоте. Когда потребление растет, а выработка меньше или произведенную энергию невозможно передать по сети, начинает снижаться напряжение и частота. У нас частота в сети составляет 50 Гц. Когда она снижается до 47,6 — ещё до этого значения начинают автоматически отключаться потребители. А когда частота падает ещё ниже, то вообще отключаются почти все, чтобы частота оставалась в районе 50, плюс-минус. Всё это происходит автоматически. Если в сети у нас сейчас есть значительные повреждения, а потребители продолжают потреблять достаточно много, то, скорее всего, потребителей будут безжалостно отключать. Это делается для того, чтобы частота оставалась стабильной, ведь именно благодаря этому работает энергосистема — вот эти 50 Гц.

Таким образом выстраивается баланс между потреблением, выработкой и передачей электроэнергии. То есть сколько произвели, столько и потребляют. И чтобы этот «дебет с кредитом» совпали, нужно отключить всех потребителей, которые «мешают» своим потреблением... Сам термин «СГАВ» — это, пожалуй, что-то из диспетчерского лексикона. Такое действительно существует, но это сугубо диспетчерский термин. Поэтому я даже не вижу, что здесь, по большому счету, обсуждать», — отметил наш собеседник.  

Эксперт в сфере ЖКХ, тарифов и энергетики, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорит: СГАВ — это ситуация, когда ни один график не работает. 

«Даже аварийный график не работает, то есть управлять этим процессом невозможно. Срок подключения системы в таком случае неизвестен, и никаких прогнозов по времени никто не даст. Вместе с тем отмечу, что это не что-то совершенно новое: СГАВ применялись и год назад, просто об этом тогда не так активно говорили. Такие отключения — это когда система полностью выходит из-под управления и нет возможности спрогнозировать ситуацию. Отключения во время СГАВ могут затрагивать целые регионы. Разумеется, это свидетельство системно нарастающих, огромных проблем в энергетике. Я бы даже сказал — катастрофических проблем. Скорее всего, подобные отключения могут ожидать нас на протяжении всей зимы 2026–2027 годов», — резюмировал Олег Попенко.

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Подводя итоги, СГАВ — это просто ещё одна аббревиатура в энергетическом словаре. Это также сигнал о том, что система находится в критическом состоянии, и государство вынуждено прибегать к крайним мерам, чтобы предотвратить её полный коллапс. От привычных графиков почасовых отключений СГАВ отличается масштабом (целые районы, города или даже области вместо отдельных домов и улиц), скоростью (максимум несколько минут вместо 15) и отсутствием какого-либо предупреждения. Она вводится тогда, когда другие инструменты уже не работают, и отменяется только после восстановления баланса.

Для украинцев это означает простую, но неутешительную истину: рассчитывать на стабильное электричество этой зимой не стоит. Но и паниковать раньше времени тоже не следует. И если подготовиться ко всему этому заранее — с помощью powerbank, зарядных станций, запаса воды, теплой одежды и понимания того, что происходит, — пережить этот период может быть чуть легче. 

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Никита Трачук