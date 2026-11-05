Новая система отключений электроэнергии: что такое СГАВ и чего следует ожидать украинцам

Украинцы, к сожалению, уже привыкли ориентироваться на графики почасовых отключений — речь идет о тех самых ГПВ, где можно посмотреть, когда именно в твоем доме отключат свет и когда он, в теории, вернётся. Но в последние дни в энергетическом лексиконе всё чаще появляется новая аббревиатура — СГАВ, которая для многих звучит как нечто непонятное и причудливое. И хотя на первый взгляд это всего лишь еще один вид графиков, на самом деле разница между ними принципиальная.

СГАВ — специальные графики аварийных отключений — это не о плановом ограничении потребления, а о спасении энергосистемы от коллапса. Их нужно применять тогда, когда время исчисляется буквально минутами и даже секундами. В начале ноября 2026 года специальные графики аварийных отключений уже вводились в Полтавской и Сумской областях, а до этого — в Черниговской, Харьковской и других регионах.

Что такое СГАВ, что это означает для обычного человека, чем СГАВ отличается от привычных ГПВ и ГАВ, и чего вообще ожидать от грядущей зимы? Издание UA.News вместе с экспертами разбиралось в этом вопросе.

Что такое СГАВ

Аббревиатура СГАВ, как уже отмечалось выше, расшифровывается как «специальный график аварийных отключений». В документах и объявлениях облэнерго можно встретить также вариант «СпецГАВ». Это звучит даже несколько забавно, но на самом деле ничего смешного, к сожалению, нет.

Формально речь идет о комплексе мер, направленных на оперативную разгрузку энергосистемы в значительных объемах. Если перевести с бюрократического языка на человеческий, речь идет о том, что диспетчер «Укрэнерго» отдает команду — и энергетики мгновенно обесточивают целые линии, а не отдельные дома, улицы или очереди потребителей.

Ключевое отличие от обычных графиков заключается в масштабе и скорости. СГАВ предусматривает отключение линий 35–110 кВ, а также трансформаторов и секций шин на подстанциях соответствующего класса. Это означает, что без света могут оказаться не просто отдельные дома и улицы, а целые районы, города или даже области. Именно так произошло в Черниговской области, где во время применения СГАВ без света остались 87% потребителей региона. Именно поэтому специалисты называют СГАВ крайней мерой: она вводится тогда, когда другие инструменты уже не работают.

Еще один критически важный нюанс: СГАВ не подлежит заблаговременному планированию. Если графики почасовых отключений публикуются заранее и позволяют спланировать день, то СГАВ вводится по специальной команде диспетчера НЭК «Укрэнерго» и должен быть выполнен в течение максимум трех (!) минут. Для сравнения: на обычные аварийные отключения (ГАВ) отводится до 15 минут. Это не прихоть энергетиков, а необходимость, ведь когда мощность в энергосистеме падает ниже критической отметки, счет идет на секунды, а промедление грозит каскадным сбоем всей системы.

Наконец, СГАВ — это не только бытовые потребители. Оно предусматривает отключение также объектов критической инфраструктуры (метрополитен, больницы, пожарные станции и т. д.), а также потребителей, которые пользуются собственной электроэнергией, импортируемой из Европы. То есть даже те, кто имеет приоритет в снабжении, собственную генерацию или импортный ресурс, всё равно не застрахованы.



Чем СГАВ отличается от ГПВ и ГАВ: три разных инструмента

Чтобы понять логику энергетиков, стоит еще раз разобрать по полочкам все три типа ограничений.

ГПВ (графики почасовых отключений) — это инструмент прогнозируемого балансирования. Они применяются тогда, когда дефицит мощности можно предвидеть заранее, и позволяют спланировать отключения по очереди на определенные часы. Именно ГПВ большинство украинцев привыкли видеть на сайтах облэнерго: очереди, каждая из которых разделена на подочереди, с конкретными временными окнами и т. д.

ГАВ (графики аварийных отключений) — это следующий уровень. Они применяются при масштабных авариях в сети, когда ситуация уже вышла из-под контроля, но ещё не достигла критического предела. ГАВ, как и СГАВ, вводятся по команде диспетчера, но на их выполнение дается больше времени (до 15 минут), и они, как правило, не предусматривают отключения электроэнергии на объектах критической инфраструктуры.

И вот в этом заключается главное отличие: СГАВ — это та самая крайняя мера, которая вводится тогда, когда система находится на грани коллапса и требует мгновенной и масштабной разгрузки. Если ГПВ — это управляемое ограничение, а ГАВ — реакция на аварию, то СГАВ — это спасение любой ценой. Именно поэтому у него нет привычного графика: его физически невозможно спланировать, поскольку он зависит от текущей ситуации в энергосистеме, которая меняется каждую минуту.

Еще одно практическое отличие — продолжительность. Обычные аварийные отключения, как правило, длятся до 12 часов. СГАВ же, к сожалению, может длиться значительно дольше — вплоть до полного восстановления баланса в системе. Это означает, что потребители должны быть готовы к тому, что, возможно, света не будет очень долго.



Чего ждать украинцам: подготовка вместо паники

Главный практический вывод для каждой семьи прост: СГАВ может застать врасплох. Поскольку этот режим вводится без предупреждения, рассчитывать на то, что вы успеете зарядить powerbank, зарядную станцию или приготовить еду «по графику», не стоит. Именно поэтому к возможному введению СГАВ следует относиться как к сценарию, к которому нужно быть готовым заранее.

Что это означает на практике?

Во-первых, стоит по возможности позаботиться об автономных источниках питания — портативных зарядных устройствах, зарядных станциях, аккумуляторных фонарях — и держать их постоянно заряженными, а не только тогда, когда «обещали отключение».

Во-вторых, не лишним будет иметь дома запас воды и продуктов, не требующих приготовления, ведь при СГАВ возможны перебои не только со светом, но и с водоснабжением (ведь насосные станции также зависят от электроэнергии).

В-третьих, не забывать о теплой одежде и одеялах, если отключения придутся на холодное время года, и проверить исправность альтернативных источников отопления, если они есть в доме или квартире.

Отдельно стоит упомянуть о бытовой технике: при внезапном отключении электричества возможны скачки напряжения, поэтому чувствительную дорогостоящую электронику (компьютеры, телевизоры, холодильники и т. д.) лучше отключать от розеток, если вы видите, что свет «мигает» или сильно тускнеет. Это значительно снизит риск повреждения и выхода техники из строя. Также стоит заранее выяснить, есть ли в вашем доме генератор или инвертор для работы лифтов и насосов.

И ещё один момент, о котором стоит помнить: СГАВ — это всё-таки не навсегда. Он вводится для спасения системы и отменяется, как только баланс восстанавливается. Но пока он действует, энергетики делают всё возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.



Мнения экспертов

Старший инженер одной из киевских ТЭЦ Сергей Т. прокомментировал эту ситуацию для UA.News следующим образом.

«Я могу просто рассказать вам, как это работает в энергетике, когда потребление превышает выработку и передачу. Существуют системы аварийного отключения по частоте. Когда потребление растет, а выработка меньше или произведенную энергию невозможно передать по сети, начинает снижаться напряжение и частота. У нас частота в сети составляет 50 Гц. Когда она снижается до 47,6 — ещё до этого значения начинают автоматически отключаться потребители. А когда частота падает ещё ниже, то вообще отключаются почти все, чтобы частота оставалась в районе 50, плюс-минус. Всё это происходит автоматически. Если в сети у нас сейчас есть значительные повреждения, а потребители продолжают потреблять достаточно много, то, скорее всего, потребителей будут безжалостно отключать. Это делается для того, чтобы частота оставалась стабильной, ведь именно благодаря этому работает энергосистема — вот эти 50 Гц.

Таким образом выстраивается баланс между потреблением, выработкой и передачей электроэнергии. То есть сколько произвели, столько и потребляют. И чтобы этот «дебет с кредитом» совпали, нужно отключить всех потребителей, которые «мешают» своим потреблением... Сам термин «СГАВ» — это, пожалуй, что-то из диспетчерского лексикона. Такое действительно существует, но это сугубо диспетчерский термин. Поэтому я даже не вижу, что здесь, по большому счету, обсуждать», — отметил наш собеседник.

Эксперт в сфере ЖКХ, тарифов и энергетики, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорит: СГАВ — это ситуация, когда ни один график не работает.

«Даже аварийный график не работает, то есть управлять этим процессом невозможно. Срок подключения системы в таком случае неизвестен, и никаких прогнозов по времени никто не даст. Вместе с тем отмечу, что это не что-то совершенно новое: СГАВ применялись и год назад, просто об этом тогда не так активно говорили. Такие отключения — это когда система полностью выходит из-под управления и нет возможности спрогнозировать ситуацию. Отключения во время СГАВ могут затрагивать целые регионы. Разумеется, это свидетельство системно нарастающих, огромных проблем в энергетике. Я бы даже сказал — катастрофических проблем. Скорее всего, подобные отключения могут ожидать нас на протяжении всей зимы 2026–2027 годов», — резюмировал Олег Попенко.



Подводя итоги, СГАВ — это просто ещё одна аббревиатура в энергетическом словаре. Это также сигнал о том, что система находится в критическом состоянии, и государство вынуждено прибегать к крайним мерам, чтобы предотвратить её полный коллапс. От привычных графиков почасовых отключений СГАВ отличается масштабом (целые районы, города или даже области вместо отдельных домов и улиц), скоростью (максимум несколько минут вместо 15) и отсутствием какого-либо предупреждения. Она вводится тогда, когда другие инструменты уже не работают, и отменяется только после восстановления баланса.

Для украинцев это означает простую, но неутешительную истину: рассчитывать на стабильное электричество этой зимой не стоит. Но и паниковать раньше времени тоже не следует. И если подготовиться ко всему этому заранее — с помощью powerbank, зарядных станций, запаса воды, теплой одежды и понимания того, что происходит, — пережить этот период может быть чуть легче.

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